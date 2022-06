Raquel Bollo cree que Isabel Pantoja saldrá muy reforzada de su actuación en el Orgullo Gay

MADRID, 24 (CHANCE)

Abriéndose camino poco a poco como diseñadora, Raquel Bollo no se podía perder la presentación de la primera edición del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) Madrid, que llega a la capital después de 27 años de éxitos en Andalucía. Un acto muy especial en el que la Infanta Elena recibió un premio por su contribución al sector y en el que la colaboradora - que desfiló con uno de sus diseños - ha hecho balance de esta nueva faceta profesional con la que se confiesa más feliz que con su trabajo en televisión, donde se lamenta que no ha recibido el reconocimiento que ella esperaba.

- CHANCE: Raquel, Simof, Madrid 27 años después llega a la capital.

- RAQUEL: La verdad es que sí, además me ha cogido en mi primer año donde llego a la moda flamenca como diseñadora, es verdad que siempre he estado muy vinculada a la moda flamenca, vestida por grandes diseñadores a los que sigo admirando, pero bueno, este año decidí exponer lo que yo llevo dentro y bueno, ha sido Sevilla y ahora Madrid.

- CH: Una auténtica revelación tu modelo. El aplauso se ha escuchado.

- RAQUEL: La verdad es que sí, cuando he salido y me han empezado a preguntar me han dicho que el verde era maravilloso, una satisfacción.

- CH: A la infanta Elena le ha encantado y ha roto en un aplauso.

- RAQUEL: ¿A sí? Qué bonito. A mí me gusta que le gusten a todo el mundo pero que venga la infanta a Simof Madrid y que al final te comenten que ha aplaudido tu diseño y que le ha encantado, un orgullo, claro que sí. Además, me he hecho una foto con ella. Es encantadora, súper simpática.

- CH: Te ha sorprendido.

- RAQUEL: Nunca he estado cerca como para poder decir si es más simpática o menos, pero nos hemos acercado un grupo de diseñadores que queríamos fotos con ella y no ha puesto problema.

- CH: Esto para la industria del sector es un gran paso.

- RAQUEL: Gratificante, ten en cuenta que con la pandemia hay muchos sectores que lo han pasado mal, pero dos años sin feria ha hecho mucho daño a este sector. Esto es importante, Madrid es una plaza importante, aunque digamos que la moda flamenca es Andalucía, pero por qué no traerlo a Madrid y al exterior. Hace poco ha sido el desfile de Dior en Sevilla y yo decía, las chaquetas que llevan son de torero. Había muchos trajes inspirados en trajes de flamenca y moda flamenca, al final la moda flamenca creo que es la cuna donde beben muchísimos diseñadores con mucho nombre.

- CH: Qué maravilloso lo que te está dando la moda.

- RAQUEL: Sí, aparte es bonito porque al final es un trabajo* pienso que mi trabajo en televisión no ha sido recocido, es verdad que yo no lo he tomado como trabajo, era yo, pero en la moda me siento reconocida.

- CH: Tú crees que no te han reconocido en televisión.

- RAQUEL: Pienso que no, pero en la moda sí, siento que me valoran, me siento bien. También te digo, soy una más, los diseñadores detrás, yo soy una más de ellos.

- CH: Te ha faltado ese apoyo televisivo.

- RAQUEL: Pero no de fuera, de seguidores, de fans, de mensajes y cosas bonitas, ahí estoy súper satisfecha.

- CH: Tienes un rollo diferente a la tele que gusta.

- RAQUEL: Hay gustos para todo y pienso que las personas que me conocen y que me tienen cariño al final, aunque yo no lo crea, tengo una fuerza y una manera de argumentar que gusta.

- CH: Ahora viene el orgullo, es un colectivo muy importante y tenemos una pregonera maravillosa, Isabel Pantoja.

- RAQUEL: Me enteré el otro día. Me pareció fenomenal, aparte te digo, el gay y la folclórica siempre han ido muy unidos, lo han dado todo por el folclore, a los que le guste, claro.

- CH: Esto será un chute para ella, siempre ha apoyado este sector, tiene que ser gratificante.

- RAQUEL: Es muy importante, yo creo que todo lo que haya de reconocimiento para ella también será muy gratificante.

- CH: Este verano será el suyo.

- RAQUEL: Espero que sí, que siga así, para adelante.

- CH: Un día importante, hace un añito Mila Ximénez se fue, te duele.

- RAQUEL: Siempre, la voy a recordar siempre, yo con ella tenía muy buen rollo y los comienzos nuestros fueron muy difíciles y los finales maravillosos. Siempre era una mujer que fuera de cámara siempre tenía algo bonito que decirme. Ella siempre me decía no sabes lo que vales, no sabes lo bien que argumentas, tienes que creer en tu fuerza. Bollito me decía. Me decía que hijos más bonitos tienes Bollito, ves cómo hemos hecho algo bueno en la vida y nos han dado los hijos que tenemos. Yo hablaba mucho con ella de los hijos, teníamos muchos temas de conversación. Es inolvidable, eterna y única.