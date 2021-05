Raquel Bollo y su novio, Mariano, acaban con los rumores de crisis con una escapada a la capital

MADRID, 25 (CHANCE)

Aunque recientemente se especuló con una grave crisis y una posible ruptura entre Raquel Bollo y su novio Mariano Jorge Gutiérrez, lo cierto es que la pareja ha acabado con los rumores paseando juntos y de lo más cómplices por las calles de Madrid. Aprovechando su paso por la ciudad para realizar algunos compromisos profesionales, ambos demostraron que su amor sigue viento en popa a pesar de todo lo que se ha dicho.

Intentando ser discretos con su vida personal, Mariano no duda en apartarse de su pareja cuando se percata de la presencia de las cámaras ya que el empresario prefiere pasar desapercibido en el círculo mediático que rodea a la ex colaboradora de televisión.

Confirmando que la relación entre Raquel e Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento, es la propia ex de Chiquetete la que confirma que desconocía la presencia de la tonadillera en la capital debido a las grabaciones de su nuevo programa por lo que no se habían visto en ningún momento.

Feliz con su faceta de abuela y ajena a las noticias sobre su relación, Raquel sigue disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida en la que su familia y su pareja son lo primero.

- CHANCE: Hola Raquel, ¿No quieres que salga tu novio?

- RAQUEL: Es anónimo, no quiere salir. Hay que respetar.

- CH: ¿Qué tal va la relación? Esta es la prueba de que todo está bien.

- RAQUEL: No hay que probar nada, le veis y ya está.

- CH: ¿Vas a ver a Isabel Pantoja que está en Madrid?

- RAQUEL: No tenía ni idea que estaba aquí.

- CH: ¿No hay relación?

- RAQUEL: No.

- CH: ¿Qué tal tus nietas?

- RAQUEL: Maravilloso todos. Estoy encantada, no pueden ser más bonitas las dos.

- CH: ¿Qué haces por Madrid?

- RAQUEL: Trabajo, reuniones y un poco de todo.