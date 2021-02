Raquel Bollo se ofrece como intermediaria para que Isabel Pantoja y Kiko Rivera se reconcilien

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de su reaparición en "Domingo Deluxe" pronunciándose por primera vez sobre la guerra que Isabel Pantoja mantiene con su hijo Kiko y confesando, como una de las personas que mejor conoce a la tonadillera, que se le ha ido la cabeza en los últimos tiempos, Raquel Bollo se desdice y asegura que no dijo eso en ningún momento. Además, preocupada y conciliadora, se ofrece como intermediaria para que la artista y el Dj solucionen su enfrentamiento.

- CHANCE: Raquel perdona que te interrumpa, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Crees que puede haber solución en el tema de Kiko y su madre?

- RAQUEL: Pues si me escuchaste el otro día ya lo he dicho todo. Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Y espero que la haya, claro que sí.

- CH: ¿Qué querías decir con lo de que a Isabel se le ha ido la cabeza?

- RAQUEL: Yo no dije esa frase. Dije que creía que todo le afecta y que hay cosas que está haciendo que al final no... Pero la frase en sí de se le ha ido la cabeza no la dije. De hecho cuando me lo dice David Flores le digo "yo no he dicho eso". Es una forma de hablar ¿sabes? Pero no salió de mi boca.

- CH: Hombre, no es que se haya vuelto loca, es que le ha afectado todo esto mucho

- RAQUEL: Hombre claro, le tiene que afectar... Estuve casi una hora y pico entonces volver a repetir lo mismo. Ya sabéis cuál es mi opinión. Me estás preguntando lo mismo de lo que yo dije, si es que lo dije yo no lo dijo nadie.

- CH: Esto no se lo esperaba nadie Raquel

- RAQUEL: ¿Por qué? Yo creo que es algo lógico ¿no? Que no veas bien que una madre y un hijo se peleen así de esa manera. Creo que es lo normal de la vida.

- CH: No, perdona. Que nadie se esperaba este enfrentamiento de Kiko con su madre

- RAQUEL: Ah! Claro. Ni yo. En la vida. Pero posiblemente él dirá no me esperaba encontrarme todas estas cosas de mi madre.

- CH: ¿Tú apuestas porque hubiera una conversación entre ellos a nivel privado?

- RAQUEL: A mí eso me encantaría y estoy aquí para lo que necesiten. Mi casa la tienen abierta los dos para que se sienten y yo quitarme del medio.

- CH: ¿A ti no te importaría intermediar si fuera necesario?

- RAQUEL: Hombre, en la medida que he podido lo he hecho pero... Ojalá pase de verdad, que al final como yo digo cada uno se va a su casa y después nadie se acuerda ni de Kiko ni de Isabel. Al final ni de uno ni de otro. Al final el problema lo van a tener ellos ¿sabes? De cualquier manera al final es una cosa que yo creo que pasa factura, una historia así con tu hijo y una historia así con tu madre. Eso al final tiene que pasar factura como yo digo y hay nietos de por medio entonces da igual quién de el paso, ¡qué más da! El caso es que se dé y se solucione. Ese es mi pensamiento. ¿Qué no es fácil? Lo entiendo y las posturas pues claro que las entiendo, no es fácil pero bueno.

- CH: ¿El tiempo lo cura todo Raquel?

- RAQUEL: Espero que así sea. Espero que así sea de verdad.

- CH: Kiko está dispuesto a vender Cantora

- RAQUEL: Ya, yo ya en eso no voy a entrar. Yo voy a la parte de ellos como madre e hijo y ya está. No soy quien para juzgar ese tipo de cosas.

- CH: ¿Las nietas que tal?

- RAQUEL: ¡Ay muy bien! Muy bien, muy bien