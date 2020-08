Raquel Bollo se pronuncia sobre los rumores de ruptura de su hija Alma con su novio

MADRID, 19 (CHANCE)

Cada vez son más fuertes los rumores que aseguran que Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, ha roto con su novio Juan José, padre de su única hija, Jimena. El hecho de que el joven ya no siga en redes sociales a la influencer y que, la hasta ahora inseparable pareja esté pasando el verano por separado, han hecho que salten todas las alarmas de que la relación no va bien. Sin embargo, ninguno de los protagonistas se había pronunciado, hasta ahora.

Y es que hemos tenido ocasión de preguntarle a Raquel Bollo por estos insistentes rumores de ruptura. La colaboradora, muy cauta, asegura que prefiere que sea su hija Alma quien aclare en qué estado se encuentra la relación con el padre de su nieta: "Yo no entro en esas cosas. en cosas de pareja yo no entro. no, no, no. eso le pregunta a ella y que ella te diga. son jóvenes y tu sabes".

Además, Raquel, amiga de Ernesto Neyra, nos habla de la detención del bailaor por impago de pensión de los tres hijos que tiene con Leli Céspedes. Si quieres saber lo que opina, no te pierdas el siguiente vídeo