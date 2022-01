Raquel Bollo sigue contando con el apoyo de Isabel Pantoja

MADRID, 28 (CHANCE)

Si hay una persona que haya sido fiel a Isabel Pantoja y que nunca se ha separado de su lado, esa ha sido Raquel Bollo, una mujer que se ha rasgado las vestiduras en los platós de televisión con tal de defender la verdad sobre la vida de la tonadillera, al menos lo que ella ha vivido a su lado. Quizás por eso, cuente con la mano de la cantante en todo momento.

Hemos hablado con Raquel Bollo en la presentación de 'SIMOF 2022' y nos ha asegurado que Isabel Pantoja la apoyaría en SIMOF si estuviese bien anímicamente: "Solo te digo que si estuviera bien, sé que estaría allí conmigo, apoyándome y viéndolo pero no puede ser".

La colaboradora de televisión va a presentar su nueva colección en SIMOF, un evento que ha querido mantener el evento estrictamente profesional y no mezclarlo con familia: "No, no, quiero hacerlo estrictamente profesional y mi familia estará allí apoyándome, viéndolo pero no desfilándolo. Ni cantándolo".

Raquel nos ha confirmado que esto es un mundo nuevo para ella, pero que tiene mucha ilusión: "Mucho nervio, la verdad mucho nervio pero también tengo que decir que lo estoy viviendo muy bonito y lo estoy disfrutando muchísimo. Sobre todo estoy aprendiendo muchísimo porque ya te digo que cuento con la ayuda de un gran estilista de la moda y conocedor que como yo digo es un sabio, que es Pedro González. La verdad que me esta ayudando muchísimo en las dudas que tengo, y en todo lo que él me puede ayudar. Igual te digo que Raquel en cuanto a todo el tema que es organización como sabéis no solo lleva esto, sino que muchas cosas más".