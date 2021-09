Raquel Bollo vuelve a estar apartada de Isabel Pantoja y su círculo

MADRID, 25 (CHANCE)

Preocupa y mucho el estado de salud de Doña Ana y lo cierto es que la información sale de ese hospital donde se encuentra ingresada como un cuenta gotas porque nadie del círculo más cercano de Isabel Pantoja sabe nada. Kiko Hernández comunicaba la noticia hace días en 'Sálvame Diario' y llamaba a Kiko Rivera y Anabel Pantoja para informarles sobre el delicado estado de su abuela, ni siquiera ellos tenían conocimiento de ello.

Hemos hablado con Raquel Bollo, amiga de Isabel Pantoja y de la familia desde hace años, y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho lo que nos ha contado, ya que a pesar de haber levantado el teléfono para preocuparse por Doña Ana, nadie le ha respondido.

Raquel Bollo dice que ha hablado tanto con Kiko Rivera como con Anabel Pantoja y ninguno sabe nada de su abuela: "He hablado tanto como con uno como con otro y no saben nada, he llamado a Isabel y ella coge el teléfono, tampoco... en estos momentos no es cuestión de molestarle, hay que respetar que a lo mejor ella no quiere coger el teléfono. Si mi madre estuviera en un hospital no estaría pendiente de un teléfono, hay que respetar los tiempos de las personas. Espero saber algo en estos días".

La que fuera colaboradora de televisión ha llamado por teléfono a Cantora y no se lo han cogido: "He llamado y los teléfonos no lo cogen, no sé absolutamente nada, seguiré llamando, esperando saber algo pronto".