Raquel Córcoles, pionera en incluir a la mujer en las viñetas, nos presenta su último trabajo 'COÑODRAMAS'

MADRID, 5 (CHANCE)

Se hizo famosa en redes sociales por las viñetas tan sumamente originales y con ese 'tufillo' (en el buen sentido de la palabra) a feminismo. Hablamos de Raquel Córcoles, una profesional como la copa de un pino, que nunca pensó en llegar hasta donde ha llegado, pero que asegura ser un sueño cumplido. Famosa por sus viñetas y por el mensaje que lanza con cada una de ellas ha elaborado una obra más de arte 'COÑODRAMAS', un cómic donde podremos disfrutar de su arte, pero sobre todo del poder de las mujeres.

'Para las que no se conforman en ser secundarias' primera frase que leemos al abrir este maravilloso cómic con el que nos adentramos en una aventura que cuanto menos es magnífica. Para Raquel Córcoles esto significa "En la ficción la mujer es la eterna secundaria, la que acompaña al héroe, y aunque ahora parece que hay un cambio, tenemos un poco el chip de eterna secundaria" y llega ella y elabora este cómic donde todas ellas son las protagonistas.

Y es que la autora de este ejemplar deja claro que salirse del tópico y de la misma historia de siempre le ha llevado a recibir críticas por el simple hecho de ser mujer: "Creo que en mi caso he sentido que nunca me he conformado con ese papel de la mujer con el que nos han educado y eso me ha llevado a recibir críticas que un hombre, por hacer lo mismo que hago yo, no se hubiera llevado".

Una portada que fue muy pensada y que trajo a nuestra autora por el camino de la indecisión durante mucho tiempo, pero que solo con verla te lleva a leerte el libro y disfrutar de las aventuras que expuestas en las viñetas. Más de un año elaborando esta obra de arte que por fin ve la luz y que seguro, recibe todo el mérito que tiene.

Para todos aquellos que piensan que las aventuras que se narran son frívolas porque tienen un mensaje un tanto intenso, Raquel Córcoles no quiere convencer a nadie de que cambie de opinión: "Depende de mil cosas que el cómic te guste o no, es normal que cada persona juzgue. Lo que me molesta es que lo prejuzguen, si tiene parte de frivolidad también es buscada, porque me parece bien el tono que tiene".

Sobre cómo ha compaginado la creación de este cómic, Raquel asegura que ha sido una tarea muy sacrificada, pero satisfactoria: "He contado con equipo para dibujar, aún así he tardado más que en los otros libros. Un año de dibujo y con el guión quizás llevamos dos años desde que te pones a pensar y a darle forma".

Un cómic que refleja el ascenso de profesionalidad que ha tenido nuestra autora y que está pensando para entretener, pero sobre todo para lanzar ese mensaje que tantas veces han querido silenciar. Pionera en exponer públicamente viñetas en las que vemos a mujeres, Raquel Córcoles ha elaborado 'COÑODRAMAS' un cómic con el que además de reírte y sentirte identificado, tendrás muy en cuenta el papel de la mujer, sobre todo de la mujer independiente que no necesita de nada más para volar.