Raquel, hermana de Olga Moreno, se pronuncia. ¿Les ha decepcionado Rocío Flores?

MADRID, 5 (CHANCE)

Las hermanas de Olga Moreno se han convertido, sin duda, en su gran apoyo y refugio desde que rompió su matrimonio con Antonio David Flores. Siempre a su lado en los peores momentos, Rosa, Raquel, Aranza y Silvia intentan mantenerse al margen del foco mediático aunque, en ocasiones, han sido incapaces de contenerse y se han pronunciado a través de sus redes sociales sobre las polémicas que han sacudido a la ganadora de 'Supervivientes' en los últimos meses.

Sin ir más lejos, tanto Raquel como Silvia daban la cara por Olga tras su reciente exclusiva en la revista 'Semana' hablando de su separación y de la traición de Antonio David con Marta Riesco. La primera, aplaudía la valentía de su hermana en Twitter, publicando: "Por fin se cuenta la verdad, Por fin te decides a hablar en una entrevista, clara , sincera y de corazón, a parte hecha con mucho respeto como eres tú. Ya era hora de que contaras como te has sentido. Las cosas pasan por algo en la vida y a ti te queda mucha vida por delante. Recuerda que lo mejor está por llegar . Te queremos".

Mientras, Silvia optaba por cargar contra Rocío Flores en Instagram, confesando su "decepción máxima" con la influencer después de que ésta mostrase su enfado con Olga en 'El programa de Ana Rosa' por ocultarle que había concedido una exclusiva hablando sobre su separación.

Unas declaraciones que han levantado mucha polvareda, puesto que se asegura que las hermanas de Olga estarían muy molestas con la actitud de la hija de Antonio David, ya que consideran que Rocío no ha sido justa con ella.

Algo sobre lo que Raquel Moreno, a la que hemos pillado en Barcelona, prefiere guardar silencio, dejando claro con evidente enfado que no va a pronunciarse sobre las polémicas que rodean a Olga. "Eh, por favor me dejáis. Yo no voy a hablar con nadie por favor" exclamaba incómoda y tapándose la cara con el brazo, guardando silencio sobre las últimas declaraciones de su hermana y sobre los ataques que ha sufrido por parte de Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco, que la consideran "cómplice" y "culpable" de todo lo que ha hecho Antonio David en los últimos años. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!