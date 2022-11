Raquel Lozano pasa página y tras su decepción con Omar Sánchez, vuelve con su ex ¡y ya prepara su boda!

MADRID, 7 (CHANCE)

El de Omar Sánchez y Raquel Lozano fue, sin duda, uno de los affaires más comentados del verano. Con Anabel Pantoja en el ojo del huracán mediático por su noviazgo con Yulen Pereira, su exmarido no tardaba en dejar claro que tenía a la sevillana más que superada iniciando un 'roneo' con la exgran hermana que acabó antes de que pudiese llamársele relación.

Después de unos días en Ibiza - retransmitidos con pelos y señales por las cámaras - el surfero 'rompía' con su incipiente novia antes de entrar en 'Pesadilla en el Paraíso', dejando en el aire qué pasaría entre ambos tras un reality en el que, confesaba, pensaba dar rienda suelta a sus sentimientos y vivir la aventura a tope.

Y, cumpliendo con su objetivo, Omar no tardaba en iniciar un apasionado romance con Marina Ruiz, de quien se confiesa enamorado y por quien está dispuesto a abandonar su vida en Canarias e instalarse en Madrid. Algo que en un principio cayó como un jarro de agua fría a Raquel, que con el paso de las semanas se sincera sobre lo mal que lo pasó con los 'desprecios' del que pensaba que podía convertirse en el hombre de su vida: "No lo he pasado bien. Ha sido un verano muy complicado pero gracias a Dios estoy más tranquila y recuperándome poco a poco".

"He estado en apoyo psicológico, que es algo que habría que normalizar. Estoy con terapia para saber gestionar mis emociones" ha confesado ante los micrófonos de Europa Press, dejando claro que con Omar no ha sufrido "por amor, sino por decepción". "Soy una persona que soy muy amiga de mis amigos, soy muy fiel y no me gusta que me hagan lo contrario. Si hablamos de Omar, yo confié en él en cuanto a que fuese una amistad, un comienzo de algo" explica dolida con el ex de Anabel Pantoja.

Sobre Marina, Raquel no tiene nada malo que decir porque "me cae fenomenal" pero no las tiene todas consigo de cómo irá su relación con el surfero cuando acabe 'Pesadilla en el Paraíso': "Quiero ver cuando salga cómo va todo. Su modus operandi es con exclusivas y lo va a intentar comercializar, pero ojalá triunfe el amor". "Antes me lo creía menos y ahora un poco más" reconoce.

Sin embargo, y aunque ve que los sentimientos de Omar por Marina son verdaderos, está segura de que "cuando salga, si no le compensa la relación económicamente, la dejará, claro. Conmigo ha sido todo un poco económico, frío, calculador".

Raquel sabe muchas cosas que el surfero le contó de Anabel Pantoja - "no habla bien de ella sinceramente" afirma - pero a pesar del daño que le hizo, la exgran hermana asegura que no las revelará públicamente porque "lo pasado pisado" y ella, como anuncia, ya ha pasado página con Omar.

Y es que ha retomado su relación con su exnovio y, como revela emocionada, "ahora es cuando realmente puedo decir que esoy feliz. Estoy comenzando otra vez con mi ex, con el que estuve dos años, y me voy a casar". Pero no solo eso ya que, como confiesa, "me he planteado la maternidad. Tengo 36 años y claro que quiero, y cuando te llega la persona indicada, dices 'con este si'". "Es el definitivo y gracias a Omar me di cuenta de lo que no quería en mi vida" concluye.