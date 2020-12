Raquel Meroño, ¡ganadora de MasterChef Celebrity!

MADRID, 9 (CHANCE)

Después de la final más reñida y trepidante de la historia de MasterChef Celebrity, y pese a que todas las quinielas daban como vencedor a Florentino Fernández - mientras que en redes sociales apostaban por Nicolás Coronado - ha sido Raquel Meroño quien se ha convertido, contra todo pronóstico, en ganadora de la quinta edición del talent más exigente de la pequeña pantalla y en la sucesora de Tamara Falcó como vencedora del prestigioso concurso.

Una merecidísima victoria para la actriz, que ha bordado una increíble final después de doce semanas demostrando su perseverancia y su fuerza de voluntad en un terreno, el de la cocina, que nunca le había gustado. Raquel conquistó al exigente jurado con el menú inspirado en Bali - donde residió una temporada y donde tiene un negocio - con el que puso el broche de oro a su concurso y se impuso a su gran rival, Florentino Fernández.

Poco antes, después de una primera prueba en la que tuvieron que hacer un plato de Dabiz Muñoz, la empresaria y el humorista dejaban "en el camino" a Josie, Ainhoa Arteta y Nicolás Coronado. Merecidísimos finalistas que, sin embargo, nada pudieron hacer contra el talento de Raquel y Florentino que, con un espectacular menú, lucharon frente a frente por hacerse con un premio que, finalmente, logró la exprotagonista de "Al salir de clase".

Un premio que va más allá de los 75.000 euros que ha donado a una ONG, ya que Raquel además ha recuperado "la ilusión por la televisión": "MasterChef me ha ayudado a volver a confiar en mí misma". "He reconectado con la ilusión que tenía cuando empecé a trabajar en televisión y aquí me han brotado un montón de ilusiones que tenía cuando era una cría. Han sido 12 programas venciendo miedos, inseguridades y llenándome de fuerza y pasión por la cocina", ha confesado tan feliz como emocionada. Radiante, y tras proclamarse vencedora del talent, la madrileña aseguraba que "veo a mi padre, mi madre, mis hijas con los ojos llenos de lágrimas. Ha sido un momento para guardar en el baúl de los recuerdos más hermosos de mi vida".