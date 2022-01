Raquel Moreno muestra su peor cara con la prensa

MADRID, 8 (CHANCE)

La polémica entre Olga Moreno y Antonio David sigue estando más que presente en la actualidad, sobre todo desde que sabemos que la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha pasado los Reyes Magos acompañada de David Flores y su hija Lola, lejos del que ha sido su marido todos estos años.

Lo cierto es que Olga y Antonio David están llevando una separación de lo más amistosa posible, los dos gozan de una buena relación y de momento, ninguno de los dos ha roto su silencio para explicar qué es lo que ha pasado entre ellos durante estos meses para que decidieran poner punto y final a su matrimonio.

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Raquel Moreno, que regresaba a Barcelona después de pasar el día de Reyes con su hermana en Sevilla y con toda su familia y lo cierto es que nos ha mostrado su peor cara. Siempre tan discreta, la hermana de Olga no ha querido hacer declaraciones, pero sí que ha sacado su genio con la prensa.

"Qué pesado tío" decía Raquel cuando le preguntábamos por su hermana y cuando le decimos que Olga Moreno pasó la Nochevieja con Antonio David, contesta: "No me he enterado de nada la verdad, feliz año y que vaya todo bien, gracias".