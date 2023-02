Raquel Mosquera anuncia que será participante de 'Supervivientes 2023'

MADRID, 17 (CHANCE)

Raquel Mosquera se ha sentado esta noche en 'Viernes Deluxe' para anunciar que será participante de 'Supervivientes 2023'. La peluquera volverá a Honduras, después de haber concursado en la edición de 2018, para demostrar la fortaleza que tiene en su interior y vivir de nuevo esta experiencia extrema. Ha vuelto al plató feliz, aunque no ha dudado en tirarle unos dardos a Jorge Javier Vázquez tras su desencuentro en la última entrevista.

Recordemos que la última vez que se sentó en 'Deluxe' quiso contestar públicamente a Rocío Carrasco tras el capítulo que le dedicó en 'En el nombre de Rocío' y tuvo varios enfrentamientos con los colaboradores, además de con el presentador, por su opinión contraria en este tema tan polémico que ha ocupado miles de horas en televisión.

Esta noche, Jorge Javier comenzaba el programa advirtiendo que la última vez que tuvo a Raquel en plató no estuvo divertida y ésta ha querido contestarle a su encuentro. La peluquera ha asegurado que no estuvo divertida porque no había el mejor clima y además, se ha atrevido a decirle que estuvo irrespetuoso con ella. Tanto, que hay mucha gente que le ha dicho por redes sociales que no tiene dignidad por volver al programa.

Dicho esto, Raquel ha anunciado lo que la cuenta @algopasatv ya nos había contado en exclusiva desde su perfil de Instagram: es una de las concursantes de esta edición de 'Supervivientes'. Muy feliz ha confesado que tiene muchas ganas de volver a vivir la experiencia ahora que disfruta de uno de los mejores momentos de su vida.

Jorge ha enterrado el hacha de guerra con Raquel confesándole que "lo que tú y yo hayamos tenido fuera del programa se queda fuera" y ha defendido que "hay que disfrutar lo que pase en el programa". De esta manera, parece que el rifirrafe que tuvieron en el pasado queda apartado y juntos nos regalarán momentos inolvidables como ya lo hicieron en 2018.