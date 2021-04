Raquel Mosquera rompe su silencio con un comunicado

MADRID, 11 (CHANCE)

Durante el día de ayer se ha cuestionado en todos los programas de televisión el testimonio que durante años, Raquel Mosquera ha pregonado en los medios de comunicación. No solo se la ha tachado de mentirosa, sino que también se ha dicho que cambió a su marido y que desde el primer momento que se casó con él, Pedro Carrasco no volvió a ser el mismo porque no salían de esa casa. Además, también se ha dejado entrever que los dos hacían 'algo' por lo que el famoso día de la discusión con Rocío Carrasco el boxeador hacía eses en la carretera.

Raquel Mosquera ha roto su silencio y ha utilizado sus redes sociales para desmentir todo lo que se está diciendo públicamente de ella y de su marido. Ha colgado hasta tres imágenes con tres textos diferentes para decir todo lo que tiene dentro:

"Me encuentro fuerte pero muy triste. Por respeto a la memoria de mi marido. "Don Pedro Carrasco García" Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir, que nada ni nadie, manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos. Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y buen esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo."El marino de los puños de oro" aunque se me vaya la vida en ello!!! Me pongo a disposición del mejor o de los mejores profesionales especialistas que haya!! para saber, identificar etc. Si yo miento. Pero... Por favor me parece indignante y de una gravedad extrema. Manchar con mentiras la memoria de una persona ya fallecida, y aún más cuando no se puede defender, siendo una persona pública tan querida, cómo fue mi marido. Prometo y juro de todo corazón, por mis hijos, las personitas que más quiero en este mundo que lo que dije y me reitero, es la auténtica y única verdad. Cuando yo digo que mi marido iba haciendo eses no es que no sé, lo que dije en ese momento, y ahora digo que no lo dije. A lo que me refiero, es que mi marido no iba haciendo eses por otros motivos, como dicen y quieren dar a entender. Y yo pregunto, a qué motivos se refieren? esas personas que dicen eso. En esa reunión éramos cuatro personas, y no tres, como dicen. Y tenía la lección muy bien aprendida supuestamente de lo que le tenía que decir a mi marido. Mientras que la otra persona escuchaba atentamente. Nos fuimos, sin poder ver a los niños, a sus nietos y sin poder darle sus regalos de reyes, que para eso pensábamos nosotros que íbamos. Especialmente mi marido Pedro, el abuelo de los niños, se fue con esa pena de no poder verles y darles sus regalitos, y cuando preguntamos por ellos nos dijeron que estaban con la niñera que en esos momentos estaba trabajando en esa casa, y que estaban en el cuarto con ellos. Nos dijeron que antes de verlos, tenía primero que hablar con el. En ningún momento, mi marido pidió perdón como dice. Eso es otra mentira!!!".

Parece que con este texto no se ha quedado a gusto y ha preferido desmentir una por una todas las cosas que se han dicho en el día de ayer:

"Porque iba a pedir perdón mi marido, por ser buen padre o ser buena persona? Si lo hubiese tenido que pedir lo hubiese pedido.... porque era muy grande y un gran señor de los pies a la cabeza. Pero más bien se lo tendrían que pedir a él supuestamente. Como por ejemplo en la fotografía, se aprecia cuando operaron a mi marido de la rodilla, está con las muletas y le hubiese gustado que estuviese... a su lado, Como el siempre lo estaba cuando se necesitaba, pero quien estaba para lo bueno y lo menos bueno siempre... Su mujer, ósea yo. Dan a entender que yo era la que dirigía los medios de comunicación etc... Pero, qué barbaridad es esa, El famoso y el personaje público era mi marido. Yo no entendía de medios y me llevaba además 26 años. Yo no tenía ni idea, el que llevaba la economía papeleos etc. era Pedro. Como todos sabéis, yo gustaba mucho en los programas y a la gente, me quería mucho y tenía audiencia, cuando yo acudía. Yo trabajaba como sigo haciéndolo en mi centro de belleza y al mismo tiempo colaborando en televisión como hago ahora. También tengo que pedir perdón por eso? Por trabajar, y no vivir del cuento o de mi marido, Y sacar a mis hijos adelante. Me parece súper injusto!!! Igualmente me parece injusto lo que Rocío Y David, Flores Carrasco. Supuestamente están sufriendo. Sin tener culpa ninguna de nada. En vez de ayudarles entre todos y darles una oportunidad, por lo menos para que sean felices!!"

No hay dos, sin tres, por eso Raquel Mosquera se ha querido despedir de todos sus seguidores con una declaración de amor a su difunto marido:

"Mi marido Pedro decía... Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma, y el alma nunca se muere!!! qué razón llevaba, porque le siento más cerca que nunca. Y ya que como mucha gente sabéis y medios de comunicaciones. Por esto que estoy comentando y por lo que callo hasta ahora, se pagaría mucho dinero como se me está ofreciendo. Y aquí me veis defendiendo la memoria de mi marido, yo sola conmigo misma, y compartiéndolo con vosotr@s efectivamente me han tocado la fibra y el corazón. Por eso tengo que deciros que me parece tan injusto, entre otras cosas, que cierta persona, se le permita estar sentada en un programa de tv como esta noche la innombrable, que no se merece ni que diga su nombre, y que está denunciada por mí, como mucha gente sabe, porque un día se permitió el lujo supuestamente de dar a entender que no había que hacerme caso, porque estaba mal de la cabeza, o me había dedicado a otro tipo de trabajo que no era la belleza. Y se permite el lujo nuevamente esta noche de insinuar otras cosas, supuestamente. Por qué eres tan valiente que no las dices directamente? Os pregunto eso es justicia y encima que la lleven a televisión y se permite el lujo nuevamente de hacerlo. Y se permiten el lujo de defender a otras personas que supuestamente están en tratamiento o padece una enfermedad como yo, por esa regla de tres tampoco habría que hacerles caso? Digo yo. Que sepáis que me escribe muchísima gente como se puede ver en Instagram y por lo privado por qué les parece muy injusto. Desde aquí, os doy las gracias, por vuestro apoyo y cariño!!! Lo que está ocurriendo, como muchas asociaciones de enfermedades mentales y demás".