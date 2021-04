Raquel Mosquera sigue ingresada, pero está estable

MADRID, 15 (CHANCE)

Ayer nos enterábamos que Raquel Mosquera llevaba ingresada desde el martes por la madrugada por un brote psicótico. Todo esto se produjo después de estar en plena línea de batalla tras las declaraciones de Rocío Carrasco en las que aseguraba que había estado mintiendo en los platós de televisión durante todos estos últimos años.

Hoy, el representante y abogado de Raquel Mosquera ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para desmentir las declaraciones que han salido este miércoles en una revista de tirada nacional y también para asegurar que se encuentra bien, aunque todavía ingresada: "Queremos comunicar que Raquel continua ingresada, pero está bien. Os agradecemos a todos las muestras de cariño y respeto".

Además, como bien comentábamos, también se ha desmentido que las declaraciones que han sido portada de una revista son de hace años y no de la actualidad: "Raquel no ha concedido ninguna entrevista, ni exclusiva a ningún medio digital o escrito. Lo publicado por varios medios de prensa escrita, NO corresponde con ninguna entrevista actual, sino que pertenece a entrevistas de años anteriores y por ende, no ha tenido ninguna retribución económica".