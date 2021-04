Raquel Mosquera, tajante con la opinión de Pedro Carrasco sobre Fidel Albiac: "Yo no miento"

MADRID, 9 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de la relación que Rociíto mantenía con su padre en el momento del fallecimiento de Pedro Carrasco en 2001. Distanciados tras el grave accidente de tráfico que había sufrido la joven un año antes con Fidel Albiac, y sin que el ex de Rocío Jurado aceptase al novio de su hija, se dice que no se hablaban cuando el boxeador murió repentinamente a causa de un infarto el 27 de enero de 2001.

Raquel Mosquera, viuda de Pedro, siempre ha mantenido que, durante el último encuentro entre padre e hija - en el que estarían presentes tanto ella como Fidel Albiac - habrían tenido una tensa discusión que habría acabado con palabras feas de Rocío a su padre y viceversa, y tras la que Carrasco, muy nervioso, habría vuelto a casa haciendo eses con el coche. Una relación rota que destrozó al boxeador y que, según la peluquera, fue en parte la 'causante' de que su gran amor sufriese el infarto que le costó la vida.

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Sin embargo, Rociíto ha dado su versión en el sexto capítulo de su serie documental y es totalmente opuesta a la que siempre ha contado Raquel. Y es que según la hija de Rocío Jurado, ni Fidel estuvo presente en dicha reunión ni hubo discusiones ni gritos. Al parecer, Pedro, admitiendo que se había equivocado con Albiac, le habría pedido perdón tanto a su hija como al novio de ésta y el reencuentro después de un año sin hablarse habría acabado con lágrimas de emoción, perdones y te quieros mutuos.

Raquel, bastante afectada pero intentando mantener la calma, se reafirma en lo que en su día contó que Pedro pensaba de Fidel - no le gustaba el novio de su hija y su reunión no acabó bien como Rocío ha desvelado ahora - y, tajante aunque parca en palabras, asegura que "yo no miento. Mírame a los ojos".

Un nuevo frente abierto para la hija de Rocío Jurado, que a su guerra con Antonio David Flores y la reaparición pública de su hija Rocío en 'El programa de Ana Rosa' se une ahora una Raquel Mosquera fuerte que no piensa dar un paso atrás y se mantiene firme en lo que en su día contó sobre la relación de Pedro Carrasco con su hija y con Fidel Albiac.