Raquel Mosquera vuelve al trabajo, con mucho que decir, tras sufrir un brote psicótico

MADRID, 29 (CHANCE)

Tan sólo tres días después de recibir el alta tras sufrir un brote psicótico que la llevó a estar ingresada en el hospital Puerta de Hierro durante casi dos semanas, Raquel Mosquera ha retomado sus obligaciones laborales. Demostrando que todo ha quedado en un susto casi olvidado, y que vuelve a ser la misma de siempre, la peluquera ha vuelto al trabajo acompañada por su pareja, Isi, y visiblemente recuperada.

Muy sonriente, y con mucho que decir, la viuda de Pedro Carrasco ha aclarado todo lo que se ha publicado sobre ella y los motivos que la llevaron a sufrir el brote psicótico que hizo incluso que su familia temiese por su vida, desmintiendo tajantemente ciertas informaciones.

- CHANCE: Buenos días

- RAQUEL: Buenos días ¡Cuánto tiempo sin veros!

- CH: Que bien que ya vuelves a la rutina. Poco a poco como te han dicho los médicos imagino*

- RAQUEL: Ajá. Así es. Ya al pie del cañón

- CH: Ya en tu empresa, en la peluquería* Te vemos muy bien además

- RAQUEL: Muchísimas gracias. La verdad que sí, me encuentro muy bien

- CH: Ya dijiste en la entrevista que te han dicho los médicos que te tomes las cosas con calma* Que el rifi rafe de Rocío Carrasco seguramente te haya pasado factura*

- RAQUEL: Correcto. Es así. Los disgustos lógicamente no vienen bien

- CH: Hablando de todo el pasado de Pedro*

- RAQUEL: Mira, quiero hacer un hincapié sobre la revista que salió ayer. Decía que me había dado el brote psicótico, era que me había puesto muy alterada e incluso gritando* Eso no es cierto ¿vale? No es cierto para nada. Siento mucho tener que rectificar a los que hicieron eso pero hombre, lo suyo es que contrasten bien esa información. No fue así. Fui tan tranquila con mi marido y con mi hermana Silvia porque precisamente por todo lo que estaba ocurriendo lógicamente saben que yo soy muy fuerte pero muy sentimental. Y entonces fuimos a visitar al médico y que me ajustasen un poco la medicación, porque con esto del coronavirus no pude ir las dos o tres veces que me tocaba porque ya sabes que hoy en día casi todo es virtual. Simplemente eso, decir que ni mi marido perdió los nervios ni yo tampoco y que fue tal cual como os lo he dicho ¿Vale?

- CH: Con todo lo que estabas pasando*

- RAQUEL: Sí, pero que nada de nervios ni mi marido ni yo. Fuimos desde la sensatez, seriedad y en ningún momento perdí los nervios.

- CH: Me imagino que ahora* Nada de televisión ahora* Nada de ver a Rocío*

- RAQUEL: Poco a poco. Adiós.