Raquel Perera afronta el desafortunado accidente de su pareja Miguel Such

MADRID, 15 (CHANCE)

En medio de un momento muy dulce de su vida, Raquel Perera se enfrenta a un duro golpe debido a un aparatoso accidente que ha sufrido su pareja, el presentador mallorquín Miguel Such. A la espera de conocer más detalles sobre lo sucedido, ya que Miguel es un conductor experimentado, La Razón asegura que el presentador chocó contra un semáforo mientras circulaba por la Calle Aragón de Palma.Siempre muy discreta con su vida privada y sus amistades, esta vez no iba a ser diferente ya que la ex mujer de Alejandro Sanz está disfrutando de una bonita historia de amor con el presentador de la que prefiere no hablar con los medios.Aunque por el momento Raquel no se ha pronunciado al respecto, la publicación asegura que Miguel ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente a consecuencia de una de las lesiones sufridas en su pierna por lo que tendrá que seguir ingresado en la UCI. A la espera de que Raquel pueda visitar a su pareja en el hospital, desde CHANCE le deseamos una pronta recuperación para poder verlos juntos de nuevo cuanto antes.