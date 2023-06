Raquel Perera confiesa estar abierta al amor

MADRID, 22 (CHANCE)

La última vez que vimos a Raquel Perera fue el sábado pasado en la gala solidaria que había organizado la Fundación Bertín Osborne con el objetivo de recaudar fondos para esas familias que tienen niños discapacitados. La escritora no dudó en apoyar a su amiga Fabiola y acudió a esta cita tan especial en la que atendió a los medios de comunicación y desveló en qué punto se encuentra Alejandro Sanz tras sus polémicas.

Hoy, hemos vuelto hablar con ella en Sevilla, ya que está promocionando su libro 'Para que no te olvides', y nos ha confesado cómo vivió su separación con Alejandro Sanz: "Cuando uno pasa por un momento doloroso, no dejas de sentirlo por mucho que manejes las emociones, simplemente lo que he hecho en esos momentos primero conocer cómo me está afectando esa emoción e intentar abrazarla, vivirla, atravesarla y dejarla. Las emociones negativas son como los fantasmas, hay que mirarlas de frente y atravesarles".

La escritora nos ha confesado que le "sorprendió" la confesión de Alejandro Sanz asegurando que estaba viviendo un momento muy doloroso "porque yo estaba preparando mi promoción y dos días antes de comenzar ocurrió eso" pero no dudó en hablar con él y decirle "'estás bien, está todo bien'". Aún así, ella considera que "fue una reflexión más que un comunicado, que uno hace en un momento determinado" dejando claro que su promoción estaba prevista antes de ese comunicado.

Raquel define las palabras de Alejandro como "una confesión que te libera, fue algo puntual, que evidentemente no le quiero quitar la importancia que tiene, pero nos quedamos con lo que dijo de 'estoy mal'" y deja claro que lo más importante "para mí es que dijo 'estoy trabajando' para salir de eso, lo primero es la aceptación y la voluntad de trabajarlo. Todo el mundo tiene derecho a sentirse mal, pero salud mental y éxito no tienen porqué ir de la mano".

Sobre cómo se encuentra actualmente, Raquel nos asegura que "de una manera muy tranquila, con mis hijos, trabajando, viajando cuando puedo, haciendo deporte, intentando alimentarme bien".

Además, nos confirmaba que está "abierta al amor porque estos años me he preocupado más de mi propio amor, quizás me había olvidado de algunas cosas que tenían que ver con cómo quererme y no veía la belleza de mi ser". Después de haberse "interesado en ordenar mis cositas y de volver a enamorarme de mí misma y de mirarme al espejo y gustarme" considera que está preparada para "compartirlo, no sé si va a llegar, no sé si no, ni lo evito ni lo busco, pero sí sé que estoy preparada porque me gusto".