Raquel Perera habla de su buena relación con Alejandro Sanz: "Somos muy afortunados"

MADRID, 2 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de la nueva etapa que ha comenzado en España tras varios años en Miami, Raquel Perera ha vuelto a demostrar que todavía conserva muchas de sus amistades que dejó de ver por la distancia cuando se marchó del país. Exprimiendo al máximo el poco tiempo libre del que dispone, en esta ocasión la exmujer de Alejandro Sanz se reunió con un grupo de amigas, entre las que estaban Makoke y Elena Tablada, con las que compartió confidencias en uno de los restaurantes más exclusivos del centro de Madrid.

Tras unos meses complicados en los que la armonía de la relación entre Raquel y Alejandro Sanz se había visto alterada por un acuerdo de divorcio con el que no lograban ponerse de acuerdo, las aguas parecen volver a su cauce. Hace tan solo unos días la empresaria compartía una fotografía en redes sociales en la que aparecía junto a su ex marido y sus hijos Alma, Dylan, Manuela - hija del cantante y Jaydy Michel - así como Alexander, el hijo que Sanz tuvo con Valeria Rivera. "En mi mundo, el tejido familiar es impermeable. No se ve afectado por ningún cambio de temperatura" escribió Raquel junto a la fotografía, confirmando que la relación con el artista en estos momentos es buena.

- CHANCE: Hola Raquel, qué tal te encuentras.

- RAQUEL: Muy bien.

- CH: El otro día vimos una publicación muy bonita en la que hablabas de la familia, que una cosa no quitaba la otra.

- RAQUEL: Una cosa no quita la otra.

- CH: Habías sido al principio un poco crítica pero las aguas siempre se calman.

- RAQUEL: Claro.

El vídeo del día Arrimadas valora la armonización fiscal propuesta por ERC.

- CH: Además hemos visto que te llevas con Manuela, siempre os comentáis cosas con mucho cariño, no te olvidas del cumpleaños de ninguno.

- RAQUEL: Hombre, por favor, tengo una memoria regular pero son muchos años, claro que no me olvido.

- CH: No siempre funciona así, habéis tenido suerte.

- RAQUEL: Somos muy afortunados la verdad.

- CH: ¿Te gustaría enamorarte de nuevo?

- RAQUEL: Enamorarse es muy bonito pero no lo tengo en mis planes, esas cosas no se saben. Surgen.

- CH: ¿Contenta de haber vuelto a Madrid?

- RAQUEL: Muy contenta. Con ganas de que se vuelve a disfrutar un poquito más de todo, que todo llegue a ordenarse como antes y a disfrutar todos.