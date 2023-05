Raquel Perera reflexiona sobre su libro 'Para que no te olvides'

MADRID, 31 (CHANCE)

Raquel Perera ha plasmado sus emociones y sentimientos en un libro, 'Para que no te olvides', un proyecto que ella misma ha definido como una 'carta a sus hijos' en la entrevista que le ha concedido a la revista ¡HOLA! Este miércoles, Europa Press ha hablado con la protagonista de esta noticia y nos ha confesado cómo está viviendo este momento tan especial.

"Esto es un regalo, para mí ha sido una terapia que sin yo saberlo me ha recolocado en muchas de las cosas que se me habían olvidado y me siento con más derecho de decirle a mis hijos que presten mucha atención a las emociones" nos confesaba Raquel, un manual que nos servirá para el día a día.

Tal y como nos ha contado Raquel, "la vida no tiene instrucciones, uno va aprendiendo a medida que uno va experimentando cosas, no tiene instrucciones, pero tiene herramientas" por eso es importante saber cómo gestionar nuestras emociones en los momentos clave.

Referido a sus hijos, Raquel nos ha confesado que "intento y procuro que tengan capacidad de cada edad, el aprendizaje tiene que ser gradual, la responsabilidad de la vida también y uno tiene que vivir en base a la edad que tienen" por eso "no quiero que tengan más preocupaciones, pero tampoco quiero que tengan menos".

Raquel nos ha confesado que "no me considero psicóloga porque no hago terapia, pero me saqué la carrera y después me he instruido mucho" es por eso por lo que "muchas de las cosas que yo he escrito las he aplicado a mí misma, pero aún así es muy difícil hacerse terapia a sí mismo". Y es que ella misma ha vivido "en primera persona la necesidad de ir a un terapeuta".

Si hay un mensaje que ha querido dejar claro Perera es que "la salud mental es salud, sin salud mental no hay salud", por eso "es importante utilizarla como prevención y no solamente como un apoyo" "estaría muy bien que todo el mundo se conciencie de que hay que ir al psicólogo".

En cuanto a sus amistades, Raquel nos ha desvelado que "he tenido la fortuna de tener amistades muy bonitas y leales, mantengo amistades de pequeña, pero he ido coleccionando amistades de la edad adulta". Tan agradecida está a estas personas que no se han separado de su lado en ningún momento que "hay un apartado en el que les agradezco haber estado conmigo, sobre todo en los momentos duros en los que yo no era capaz de verme".

En cuanto a el momento personal por el que está pasando Alejandro Sanz, Raquel ha asegurado que "cuando una persona tiene un impacto público tan intenso y de alguna manera confiesa sentirse triste y cansado, que son dos cosas y dos sensaciones que podemos sentir cualquiera de nosotros".

Por último, nos ha dejado claro que lo que está viviendo su expareja "es algo natural y lícito" y que "lo más importante de esto es aceptarlo". Raquel goza de "una excelente relación con él no solamente por los dos hijos que tenemos, sino porque nos apreciamos y así lo deseamos".

Por ello, la escritora nos ha desvelado que "en nada estará" encima de los escenarios haciendo lo que mejor sabe hacer, ya que "es una persona muy querida y sé que va a darlo todo". Raquel terminaba así esta entrevista sobre su libro en la que nos ha asegurado que Alejandro "lo ha leído" porque "se lo mandé cuando lo estaba escribiendo" y "me ha dado la enhorabuena, me ha dicho que es un buen regalo para los niños".