Raquel Revuelta, contenta en 'SIMOF 2022'

MADRID, 28 (CHANCE)

Este viernes hemos podido ver a Raquel Revuelta en el Acuario de Sevilla -lugar donde se ha llevado a cabo la presentación de la XXVII edición de SIMOF, Salón Internacional de la Moda Flamenca- y lo cierto es que nos ha encantado reencontrarnos con la empresaria de nuevo.

Raquel nos confesaba lo ilusionada que está con que poco a poco se puedan llevar a cabo este tipo de eventos y quiere pensar que después de la ola de Ómicron, todo lo que venga será más positivo: "Yo estoy convencida de que estos son los últimos coletazos, tendremos que convivir con el bicho, pero como otros bichos que tenemos en nuestras vidas".

En 'SIMOF 2022' Carmen Sevilla recibirá un premio honorífico por ser embajadora del traje flamenco, por eso Raquel nos ha querido recalcar la importancia de la actriz y cantante en la moda sevillana: "Carmen Sevilla es maravillosa, ella ha sido una sevillana de pro, nos ha regalado alegría y sevillanía a diestro y siniestro y merecía ese homenaje y ese premio. Lo iba a recoger su hijo Augusto, todavía estoy en ello, no pierdo la esperanza".

Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado a Raquel Revuelta por la noticia que salió hace días en la que se afirmaba que había retomado su relación con Luis García - después de separarse el pasado verano tras cuatro años de amor- y lo cierto es que se ha mostrado de lo más discreta al respecto: "Yo sabéis que no hablo de esas cuestiones, no hablo ni cuando es para bien, ni para mal, simplemente estoy contenta, ya lo veis".