Raquel Rodríguez nos confiesa cómo está en el mundo de la música

MADRID, 17 (CHANCE)

Raquel Rodríguez asegura que tiene muchas ganas de enamorarse pero que no ha llegado el momento: "Me encantaría, no llevo el cartel de se busca, pero si viniera encantada, me encantaría encontrar a alguien que estuviera metido, con todo arreglado y todo el puzzle hecho, sí quiero, pero eso es muy difícil".

Como mamá soltera, asegura que no ha sido fácil: "Las separaciones son complicadas, con uno es más fácil. Para mí es muy difícil todo, ha sido difícil porque he tenido tres niños que he sacado adelante, no es tan fácil encontrar y centrarte. Pero bueno, todo llama".

Le hemos preguntado por su amiga María José Suárez y su nueva relación con Álvaro Muñoz Escassi, la pareja del año a los que les ha costado asumir públicamente que están viviendo más enamorados que nunca, comenta que la modelo: "Está feliz, mañana dios dirá".

Cuando le preguntan por su hija y cómo está en el mundo de la música, comenta: "Pues mira, la verdad que centrándonos un poco en estudiar y bueno, no se sabe. Era muy pequeña, tenía 13 añitos y entonces se descentra. Me suspendió un poco y ahora empezamos a moverla. A ella le gustaría, pero antes sin cantar, no había cantado nunca, aquello le emocionó y ha vuelto a parar. Todos hemos pasado por ahí, buscarnos un poco el camino. Ahora lo ha dejado un poco, ya veremos".