Raquel Sánchez lamenta las críticas de Puigneró al Gobierno: "Ni somos inútiles ni mentirosos"

Reivindica el volumen de obras en marcha en Cataluña desde 2018 y que el nivel de ejecución será "más alto" en 2022

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lamentado este miércoles las críticas al Gobierno del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, sobre el nivel de ejecución de inversiones en Cataluña.

"Ni somos inútiles ni mentirosos. Me gustaría que las cosas se explicaran bien. Puigneró sabe, porque trabajamos de la mano con su equipo, que cuando nos vemos en una mesa para hablar y hacer un seguimiento de los proyectos, encontramos soluciones", ha sostenido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Así, ha asegurado que trabaja para intentar desencallar proyectos pero ha advertido de que "entrar a un nivel de confrontación tan bajo" no contribuye a encontrar soluciones.

Todo ello después de que el informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que recoge las inversiones de la Administración General del Estado (AGE), constatara que la inversión real del Estado en Cataluña en 2021 fue el 35,7% de la presupuestada, con 739,8 millones de euros, respecto a los 2.068 millones planteados.

Al margen de las cifras, Sánchez ha reivindicado el volumen de proyectos en marcha en Cataluña desde 2018: "Nunca como ahora habíamos tenido un volumen de obras en marcha tan importante. Cataluña es la comunidad que más inversiones ha recibido y más ejecución se está produciendo".

Según Sánchez, cuando empezaron a gobernar en 2018 se encontraron "muchas obras paralizadas en el cajón" en Cataluña, y ha defendido que el Gobierno ha activado muchos proyectos y que el nivel de ejecución de este año "será más positivo, y el del año que viene más, porque se han puesto en marcha procesos de licitación".

Tras argumentar que las cifras son indicadores y muchas veces no reflejan la realidad de los proyectos, en referencia al nivel de inversión en Madrid, ha añadido que "ejecutar obras e infraestructuras no es como producir lápices", y ha pedido no dudar del compromiso del Gobierno en acelerar al máximo la ejecución de dichos proyectos en Cataluña.

"EFECTOS POSITIVOS"

Además de recordar las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania, ha justificado que ha inversiones que se hacen en Madrid "pero tienen efectos positivos" en el conjunto de España.

Pese a todo, ha querido trasladar un mensaje de "confianza" con el Gobierno y ha asegurado que está pendiente constituir una comisión de seguimiento de las ejecuciones presupuestarias pactada con ERC, entre otras iniciativas.