Raquel Sánchez pide a los piquetes del paro minoritario de transportistas que no obstaculicen el trabajo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido a los piquetes del paro minoritario convocado en el sector del transporte de mercancías por carretera que no obstaculicen el desarrollo de la actividad a los trabajadores que sí quieren seguir trabajando.

En declaraciones a la prensa tras la presentación de la campaña de concienciación 'En bici al trabajo', Sánchez ha mostrado su deseo de que los transportistas que han secundado el paro, al que no se han sumado las organizaciones empresariales con mayor representatividad en el sector, permitan al resto de trabajadores continuar con su actividad, si así lo desean.

"Hago un llamamiento a la calma. Entiendo las reivindicaciones, aunque hay que decir que es una representación muy minoritaria, pero por favor que permitan desarrollar el trabajo de los transportistas que quieren realizarlo, que hacen una labor extraordinaria, como han demostrado en toda la pandemia", ha señalado.

En este contexto, un transportista de 33 años ha resultado herido por arma de fuego en el abdomen en la noche de este lunes en el parque logístico Barral, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, durante un forcejeo con un agente de paisano que estaba trabajando en el lugar durante el piquete informativo de trabajadores.

Fuentes del sector han explicado a Europa Press que, pese a que una mayoría de las empresas no ha secundado el paro y los asalariados no pueden parar puesto que no es una huelga, muchos trabajadores están parando los camiones "por miedo a los piquetes". De hecho, las propias empresas están paralizando la actividad "por la seguridad de sus trabajadores".

Al margen de este paro, la ministra se reunirá este miércoles con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que reúne a las patronales del sector con el Gobierno, para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes, consecuencia del alza del precio del petróleo por la guerra en Ucrania.

Como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo está trabajando en un plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de todo lo relacionado con su negociado.

Entre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.