Raquel Sánchez pregunta a Feijóo si quiere la reforma de pensiones de Francia y "ver las calles incendiadas" en España

SANTURTZI (BIZKAIA), 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha censurado las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la reforma del sistema de pensiones y le ha preguntado si prefiere el modelo de Francia y "ver las calles incendiadas" en el país. Además, ha asegurado que el Gobierno trabaja "para acelerar" la conexión de la alta velocidad con Euskadi, pero "también con Francia", porque "no tiene sentido un País Vasco aislado".

Durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura socialista para el Ayuntamiento de Santurtzi, la ministra ha aludido a las últimas críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, refiriéndose a los socialistas, "de los que decía 'están muertos, matadlos de una vez'", ha citado.

Según ha dicho, echó en falta "unas palabras de condena del PP vasco", pero en especial del portavoz de campaña del partido, Borja Sémper. "La derecha a los socialistas no nos considera adversarios, sino enemigos. Les molestamos y no nos reconocen la legitimidad para gobernar", ha asegurado.

La titular de Transportes ha lamentado también las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la reforma del sistema público de pensiones, que se aprobará este jueves en el Congreso, y ha recordado que, incluso el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, le ha dicho "que se controle un poquito, que sea un poquito más moderado, y que en unos momentos complejos, de incertidumbres, sea un poquito más constructivo".

"El modelo de Francia, el modelo de reforma de las pensiones de Francia, ¿qué es lo que quiere Feijóo, ver las calles incendiadas en nuestro país, quiere recortar las pensiones, quieren volver a la contrarreforma de las pensiones de hace ya algunos años? ¿Eso es lo que quiere? ¿Quiere recortar las pensiones?, por lo visto eso es lo que quiere hacer", ha censurado.

Según ha defendido, el Gobierno de España "ha hecho posible" una reforma que "garantiza la sostenibilidad, pero lo que es más importante, que van a ser sostenibles en el futuro". "Garantiza la solidaridad entre generaciones, entre jóvenes y mayores, porque se trata de eso, se trata de la solidaridad intergeneracional. No se trata de enfrentar a los jóvenes con los mayores, y sobre todo favorecer a los planes de pensiones privados, que eso es lo que pretende, en el fondo, el Partido Popular", ha asegurado.

Sánchez ha defendido la ley que reforma el sistema público de pensiones, porque será "importante" en el momento actual, de "lucha contra la inflación", con un encarecimiento de la cesta de la compra.

"¿Verdad que se notan 130 euros más a final de mes? Se notan, se nota mucho. Lo que pasa que eso el Partido Popular o a la gente que defiende el Partido Popular no les preocupa tanto, porque ellos defienden los intereses de los poderosos, los intereses de aquellos que cambian el domicilio social de sus empresas para irse a tributar a paraísos fiscales", ha criticado. Para la ministra, "eso son los patriotas del PP, esos son los patriotas de la derecha".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha apostado por "consolidar este modelo", también en las Comunidades Autónomas, con una actuación alejada de la del PP en la anterior crisis financiera.

"No creo que ni una sola persona de las que estamos aquí no hayamos resultado beneficiadas por alguna de las medidas que este Gobierno ha acordado o que no conozcamos a alguien que no haya resultado beneficiado: pensionistas, trabajadores autónomos, asalariados personas receptoras del salario mínimo interprofesional, jóvenes", ha dicho.

ALTA VELOCIDAD

Además, ha asegurado que el Gobierno está "invirtiendo como nunca en políticas sociales", pero también "en infraestructuras importantes para desarrollar el país" y para dotarlo de competitividad.

Según ha añadido, el Ejecutivo también lo está haciendo "también aquí en Euskadi", donde está invirtiendo más de 747 millones. "Estamos trabajando para acelerar la llegada de la alta velocidad, como nunca antes se había hecho antes, y estamos trabajando también para la llegada provisional de la alta velocidad a Basauri y también la definitiva a la nueva estación de Abando", ha asegurado.

Ha añadido que, también gracias al acuerdo entre Ejecutivo central y vasco, se trabaja en "esa conexión" de la alta velocidad con Bilbao, Vitoria y Burgos, "que también nos tiene que conectar a Francia". "Porque lo que no tiene sentido es entender un País Vasco aislado", ha enfatizado.

Por otra parte, ha reiterado el compromiso del Gobierno "con esa variante sur ferroviaria" para "sacar el transporte de mercancías del centro de Bilbao". "Hemos prorrogado ese convenio por más de cuatro años para hacerlo una realidad y, por lo tanto, ese compromiso es firme", ha afirmado.

También ha recordado que el Ejecutivo "está colaborando en el desarrollo de las políticas de vivienda" y ha anunciado que "será capaz de aprobar la Ley de Vivienda en los próximos meses".

La ministra ha señalado que el Gobierno representa "la decencia de la política, la decencia de quien elimina (a los corruptos) sin contemplaciones y de quien expulsa sin contemplaciones". "La corrupción no tiene cabida en nuestro partido. Claro que hay manzanas podridas en todos sitios, pero nosotros siempre actuamos sin miramientos, de inmediato, sin contemplaciones", ha concluido.