Raquel Sánchez Silva nos explica por qué la televisión no es el mejor lugar para sus hijos

MADRID, 21 (CHANCE)

Volviendo de nuevo a la televisión gracias a la quinta temporada de 'Maestros de la Costura', Raquel Sánchez Silva nos muestra la mejor versión de sí misma completamente recueprada de los constantes rumores sobre la triste desaparición del que fuera su marido, Mario Biondo. En esta ocasión la presentadora contó con el apoyo de su amigo y compañero de programa, Lorenzo Caprile, que solo tuvo bonitas palabras para ella en su faceta de mamá."Raquel es una madraza y doy fe de que muchas cositas para sus hijos del cole las hace ella" nos ha revelado Caprile sobre su amiga. Por su parte ella reconoce que a lo largo de tantos años en 'Maestros de la costura' ha aprendido algunas cosas: "Evidentemente solo por observar y después de cinco años, aprendes. Yo hago mejor un bajo de lo que hacía un bajo, sé poner una cremallera".Siempre muy discreta con su vida privada, Raquel tiene claro que prefiere mantener a sus hijos alejados del foco mediático y de su trabajo en televisión y es que, para ella, no es el lugar idóneo para que sus hijos crezcan: "Me encanta la tele, amo la tele, pero la tele está muy lejos de mi vida privada. Son dos lugares completamente diferentes y va a seguir siendo así. Simplemente pienso que hay otros lugares más sanos, más bonitos y más infantiles para los niños".Como diseñador de algunos de los vestidos que han formado parte de la historia de España, Caprile nos ha hablado sobre el vestido de novia que diseñó para la infanta Cristina: "Han pasado ya muchos años, no me acuerdo. Yo lo primero que pregunto a las novias que entran por mi taller es si les ha traído suerte mi vestido. Doña cristina ha caído en las que no, pero que le vamos a hacer". Con Verónica Forqué aún muy presente en el recuerdo de todos los que la conocían, Caprile asegura que el capítulo en el que aparece la actriz será una bonita forma de homenajearla: "Yo recuerdo esa intervención de Verónica con mucho cariño. Si lo han querido mantener como homenaje a su figura Y con el consentimiento expreso de su familia, creo que es un homenaje maravilloso al recuerdo de Verónica que ha sido una gran compañía y una de las mejores actrices que ha tenido el cine español".