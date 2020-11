El Rastrillo NUEVO FUTURO se reinventa y se celebrará de forma on line este año

A través de "Best for Less", y del 26 de noviembre al 9 de diciembre, se podrán adquirir prendas y accesorios de Doña Pilar de Borbón, Georgina Rodríguez, Margarita Vargas, Laura Ponte o Ágatha Ruiz de la Prada, entre otras

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

MADRID, 2 (CHANCE)

El Rastrillo de NUEVO FUTURO este año se celebrará de forma online a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19. En vez de suspender el que se ha convertido en uno de los eventos benéficos por excelencia de la capital, sus organizadores acaban de comunicar que éste se llevará a cabo, entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, pero de manera online a través de "Best por Less", la nueva web de compraventa de ropa y complementos de segunda mano creada para mujeres amantes de la moda que buscan un consumo sostenible.

Así, ya ha comenzado la cuenta atrás para El Rastrillo 2.0 de NUEVO FUTURO en versión digital. El evento benéfico más importante en Madrid de los últimos 52 años, en el que se recaudan fondos destinados a los Hogares de Acogida de Nuevo Futuro, se celebrará de forma on line con la venta especial de los armarios de rostros conocidos del mundo de la moda, la cultura y la sociedad, a través de "Best for Less".

Prendas de moda, accesorios, y muchas sorpresas más de Doña Pilar de Borbón, Agatha Ruiz de la Prada, Georgina Rodríguez, Margarita Vargas, Andrea Pascual, Laura Ponte, Mariola Orellana, Carolina Adriana Herrera y Alejandra Rojas, entre otros rostros conocidos del mundo de la moda, cultura y sociedad, se podrán adquirir durante 15 días en este Rastrillo virtual a través de la web www.bestforless.es, un proyecto pionero en España, ya que uno de sus principales objetivos es apoyar el consumo de moda de manera sostenible entre sus usuarias asegurándoles además la mejor experiencia cliente en el mercado de la segunda mano.

De este modo, a pesar del distanciamiento social, cualquier persona desde su casa tendrá la oportunidad de colaborar con Nuevo Futuro en el sostenimiento de 96 Hogares de acogida en España, en los que son atendidos más de 1.200 niños y jóvenes en protección a pesar del confinamiento y la pandemia.

En este sentido, Simoneta Gómez-Acebo, miembro del Comité de Nuevo Futuro y organizadora del próximo certamen, asegura que "los niños de los Hogares de Acogida siguen necesitando el apoyo de toda la sociedad, ya que se trata de menores en los que el impacto del confinamiento es aún mayor. En su día mi madre y un grupo de mujeres comprometidas fueron pioneras organizando una venta de segunda mano en un garaje, y ahora, años después nos toca dar el salto al formato digital con "Best for Less", una plataforma que ofrece todas las garantías de comercio sostenible y seguro".