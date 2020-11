El rastrillo Nuevo Futuro se reinventa con la venta online de armarios de vips

MADRID, 25 (CHANCE)

El pasado mes de enero fallecía la Infanta Pilar, una de las embajadoras oficiales del rastrillo de Nuevo Futuro. Siempre la veíamos acudir con una sonrisa de oreja a oreja dispuesta a ayudar y en uno de los acontecimientos sociales del año en Madrid cuyos beneficios irán destinados a financiar los 96 hogares de acogida de Nuevo Futuro, que amparan a más de 1.2000 niños y adolescentes.

De esta manera, hasta el 9 de diciembre y a través de www.bestforless.es, más de 300 prendas y accesorios de moda de rostros conocidos como: la Infanta Doña Elena de Borbón, la Infanta Doña Pilar de Borbón, Rosario Flores, Carolina Adriana Herrera, Eugenia Martinez de Irujo, Mariola Orellana, Fabiola de Osborne, Andrea Pascual, Laura Ponte, Alejandra Rojas, Agatha Ruiz de la Prada, Marta Sanchez, Margarita Vargas y Simoneta Gomez-Acebo, entre otras estarán a la venta en este pop-up virtual para recaudar fondos.

Carmen Sánez Varona, fundadora y CEO de 'Best for less', nos confiesa cómo surge la idea del Armario Solidario de Nuevo Futuro: "Yo soy amiga de Simoneta Gómez desde hace más de veinte años y hablando un poco de la venta de la ropa, a mí se me ocurrió... yo vendo ropa de segunda mano y hablé con ella... Poder apoyar a Nuevo Futuro en esto es maravilloso, perfecto. Lo hablamos con Simoneta y con el equipo. Tenemos muchos armarios, pero siguen llegando porque hay más gente que se sigue uniendo. Está la opción de comprar esta ropa y luego el armario cero, sino te apetece comprar o no encuentras nada que te gusta, donas a Nuevo Futuro".

De esta manera, la venta de ropa de segunda mano es a través de la nueva plataforma BEST FOR LESS. La diferencia de este año es que no habrá los puestos donde se podían comprar en años anteriores y se sustituyen por la venta online de armarios de vips. Fácil, sencillo y solidario.