Rato ataca a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en su declaración como acusado: "Nos toman por tontos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha atacado este miércoles tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Abogacía del Estado en la sesión del juicio contra su persona por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. "Nos toman por tontos", ha llegado a decir sobre determinados argumentos esgrimidos en la vista.

De hecho, al inicio de su declaración como acusado, ha avanzado que no iba a responder a las preguntas de la acusación debido a que durante el juicio han usado "correos no expurgados" que afectaban a "terceras personas" matizando que dado que no quería contribuir a ello, no les respondería.

En este sentido, y a preguntas de su abogada María Massó, ha llegado a decir de la representación legal del Estado que "es increíble que funcionarios públicos españoles" pudieran sostener que en su etapa como director gerente del Fondo Monetario Fiscal (FMI) fuera residente en España.

"Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (...) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington --sede del FMI-- en 2006, nos toman por tontos", ha señalado visiblemente enojado.

Con su abogada, Rato ha ido desgranando apunte por apunte todas las transferencias financieras a estudio y ha dado explicaciones sobre cada sociedad y cada año fiscal. "Los fondos son todos perfectamente identificables y --los movimientos tienen-- una explicación razonable", ha dicho.

Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.