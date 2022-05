Rato pide que el ex ministro Catalá testifique en el juicio sobre el origen de su patrimonio

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato ha remitido este mismo lunes su escrito de defensa, de cara al juicio sobre el presunto origen ilegal de su patrimonio, solicitando que con carácter previo se archive la causa, si bien en caso de que eso no suceda propone como testigo al ex ministro de Justicia Rafael Catalá.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa interesa a la Audiencia Provincial de Madrid que "acuerde, con carácter principal y en trámite de cuestiones previas, el sobreseimiento libre y archivo respecto de Rodrigo Rato". En la misma línea, de forma subsidiaria reclama su "libre absolución", así como "la condena por las costas totales del presente procedimiento a las acusaciones".

Asimismo, en el escenario de que rechazadas sus cuestiones previas se celebrara el juicio, solicita que Catalá testifique por unas declaraciones que hizo el 16 de abril de 2015 en las que comunicó que Rato "había presentado el modelo 750" y "las investigaciones que se estaban llevando a cabo de 'hasta 705 personas de lo que se considera, de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente".

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral el pasado 1 de junio, señalando a Rato por la presunta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción en los negocios. La Fiscalía Anticorrupción pide 70 años para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.