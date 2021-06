Rato responderá en julio a las acusaciones de Anticorrupción en su escrito de defensa

El juez Serrano-Arnal ha acordado la apertura de juicio contra él por fraude y blanqueo y la Fiscalía pide que se le condene a 70 años

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex ministro de Economía Rodrigo Rato responderá en julio, mediante el recurso de defensa que ya preparan sus abogados, a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que el juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado contra él la apertura de juicio oral. Le atribuye presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Así lo ha manifestado Rato escuetamente a Europa Press tras conocer la decisión del magistrado. El ex ministro ha eludido pronunciarse sobre otro de los puntos del auto conocido este miércoles, en el que se le impone una fianza por un total de 65.132.961 euro, con el fin de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérsele en sentencia. El juez le apercibe además de que de no aportar esta cantidad "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

En su resolución, el magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas en la vista que debe fijarse en la Audiencia Provincial de Madrid, para la que aún no hay fecha.

Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

FRAUDE DE 8,5 MILLONES

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

"Dada la naturaleza de la pena solicitada", el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.