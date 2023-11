Raúl Castillo confirma que no será el padrino de Ana Sandra Lequio

MADRID, 4 (CHANCE)

Raúl Castillo se dejó ver este viernes en el nuevo Teatro Capitol, en el estreno mundial del icónico musical BAILO, BAILO, dirigido por Federico Bellone y basado en la aclamada película 'EXPLOTA EXPLOTA' de Nacho Álvarez, inspirado en la vida de Raffaella Carrá. Allí pudimos hablar con él y, cómo no, hablamos del bautizo de la nieta de Ana Obregón, que será en diciembre.

El gran amigo de la actriz sorprendía al decir que no sabe si estará en el bautizo de Ana Sandra: "yo, esté o no esté en el bautizo da igual, para mí lo importante, siempre lo digo, es la peque tenga salud y que las dos estén bien" y es que al principio fue uno de los nombres que trascendieron como posible padrino de la pequeña.

Finalmente, él mismo nos aclaró que no será el padrino de la niña: "ehhhh yo no". Algo que tampoco llama la atención porque Ana confesaba hace unas semanas a Ana Rosa Quintana que la pequeña Ana Sandra tiene muchos primos y familiares que estarán pendiente de ella cuando ya no esté.

En esta ocasión, Ra acudía al evento sin la presencia de su amiga porque "está con la nena, encantada, en casita. Ha vuelto el color a su vida, la sonrisa, la alegría y es un motivo maravilloso para todos" y nos confesaba que la bebé "es una princesa, una muñeca, la niña más bonita del mundo".

Por otro lado, se mostraba rotundo cuando le preguntábamos si cree que Alessandro Lequio irá finalmente a conocer a su nieta: "Yo ahí no tengo nada que decir, corazón, las cosas de los demás, yo respeto a todo el mundo y son cosas que tampoco te puedo decir y no tengo nada que decir. Ellos se quieren muchísimo de siempre".

De esta manera, Ra aseguraba que apoya totalmente a su amiga en la decisión de darle tiempo a Lequio para que acuda a su casa a conocer a la hija del recordado Aless Lequio: "Ana es corazón, amor y claro que sí, me parece maravilloso".