Raúl Castillo nos confiesa si será o no el padrino de Ana Sandra Lequio

MADRID, 6 (CHANCE)

Mucho se está hablando sobre quiénes serán los padrinos de Ana Sandra Lequio y es que aunque Ana Obregón no ha desvelado qué nombres tiene en mente, sí que han salido algunos a la palestra, como el de su gran amigo Raúl Castillo. Europa Press ha podido hablar con él y nos ha asegurado que no tiene ninguna información sobre eso, ya que solamente le importa cómo está viviendo este momento tan mágico su amiga.

Raúl, más conocido como Ra, e íntimo amigo de Ana, nos ha hablado sobre la posibilidad de ser él el padrino de Ana Sandra: "si eso sucediera, es un honor para mí" pero subraya que lo importante es "a mí me encantaría que ella sea muy feliz, que la niña se crie bien".

Además, Ra se sincera y comenta que "si te digo la verdad, de eso no he hablado, hablamos de otras cosas bonitas como: ¿estás bien?", por lo que deja claro que no ha hablado con la presentadora nada respecto a quiénes serán los padrinos de su hija legal.

También le hemos preguntado si sabe qué tal se lo ha pasado Ana con su sobrina Celia Vega-Penichet, quien ha viajado hasta Miami y ha estado con ella, y nos ha confesado que desconoce esta visita, ya que solamente habla de la pequeña Ana Sandra con su amiga: "no me he enterado, te lo juro, eh, sé que estuvo con Susana pero de esto no me he enterado".

Sin embargo, Raúl tiene claro que Ana está viviendo un momento de lo más intenso con el éxito de su libro y subraya que "está muy feliz, pletórica, guapísima, la niña es maravillosa, es una muñeca que es para comérsela".

Además, Ra nos ha comentado que por motivos de trabajo él no viajará para estar con la actriz pero puntualiza que "ya queda menos para que venga... no sé cuándo, pero si lo supiera no te lo diría". Tanto él como muchos amigos de la presentadora están deseando que venga con su hija para conocerla y poder disfrutar de ella tanto como lo está haciendo la Obregón.