Raúl se derrumba al ver a Claudia en los brazos de Tony

Raúl no ha podido más y ha explotado con las imágenes que ha visto de su pareja en la tercera hoguera del concurso. Claudia se deja ver cada día más cariñosa con Tony y lo cierto es que son muchas las cosas que tiene en común y la complicidad entre ambos va creciendo según pasan los días en 'La isla de las tentaciones'.

En las imágenes Raúl ha visto lo peor que puede ver una pareja... ver conexión entre dos personas. Y es que aunque no haya visto contacto físico entre ellos, el concursante ha tenido que oír de la boca de su pareja la duda de si quiere seguir con él ya que no puede estar sin los abrazos de Tony, algo que ha hecho que se derrumbe por completo.

Sus compañeros le han arropado en este momento tan amargo, pero Raúl ha confirmado que ya no tiene nada qué hacer en el concurso porque teme que su pareja no quiera seguir con él tras su paso por 'LIDLT'... lo que tiene claro es que por el momento sabe que su novia no le va a faltar el respeto.

La duda ahora está en si Claudia elegirá salir de la mano con él o por el contrario arriesgar su relación de años por estar con Tony, el chico que le ha traído aire fresco y por el que en estos momentos se desvive.