Raúl Prieto y Joaquín Torres: la preboda que reúne a grandes rostros de la televisión

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de siete años de insaciable amor, Raúl Prieto y Joaquín Torres se darán el 'Sí, quiero' mañana en Sevilla, pero antes, este jueves la pareja ha conseguido reunir a grandes rostros conocidos de la televisión para festejar por todo lo alto su unión con una preboda impresionante.

Tal y como adelantaba la revista ¡HOLA! la pareja había preparado para el día de hoy un crucero por el río Guadalquivir. Una fiesta que contará también con una cena en La Terminal de Cruceros de Sevilla y como no podía ser de otra manera, nuestras cámaras han estado allí en el momento que los novios y los invitados se subían para embarcarse en la que será una de las grandes bodas del año.

Raúl Prieto aseguraba antes de subirse en el crucero que no faltará ninguna persona que le quiera en el día de su boda: "algún amigo de última hora que ha tenido algún problema perro está todo el mundo, toda la gente que nos quiere estará aquí, el que no haya venido será porque no nos quiere demasiado".

Y como no podía ser de otra manera, también se le preguntaba sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo mes de julio. Ante esto, el único consejo que le da a la Marquesa de Griñón es "que disfrute, a ver si yo lo consigo, disfrutar esta tarde. Luego entráis allí y que os den algo de tomar".

Por su parte, Joaquín nos ha reconocido que ha sido duro llegar hasta donde están junto a su futuro marido, pero se queda con lo bueno porque "el pasado ya no es nuestro, es absurdo pensar en lo duro no quiero recrearme en lo doloroso que ha sido, que lo ha sido, no quiero recrearme en los fallos y no voy a hacerlo. Hoy empieza una cara b de un disco, de una vida que vamos a aprovechar".

Le hemos preguntado por los regalos que se han hecho y el arquitecto ha sido de lo más sincero afirmándonos que "nos hemos regalado la vida" porque "he descubierto que es mucho más importante regalar momentos que cosas, nos hemos regalado cositas, pero fundamentalmente nos hemos regalado momentos que es lo más importante".