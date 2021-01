Raúl, el rizos de oro de 'La isla de las tentaciones' se queda sin collar

MADRID, 21 (CHANCE)

Primer programa de 'La isla de las tentaciones 3' y lo cierto es que no dejamos de alucinar con este reality que parece que ha llegado a la televisión para quedarse. Cinco parejas que se van a enfrentar a tentaciones y pondrán a juego sus relaciones... ¿cómo acabará la historia? De momento, en esta primera toma de contacto hemos visto como los tentadores entraban en escena y ponían el collar en sus respectivos objetivos... pero ¡atención! ha habido una persona que se ha quedado sin él.

Y ese es Raúl, el rizitos de oro de 'La isla de las tentaciones' no ha sido elegido por ninguna de las tentadoras, algo que nos ha sorprendido bastante porque sin duda es uno de los pocos que lleva una personalidad fuerte, no solo por cómo se ha descrito en sus vídeos promocionales, sino también por su fachada que refleja seguridad en sí mismo.

A Raúl no le ha importado que ninguna de las chicas se haya fijado en él, de hecho ha confesado que así lo tenía más fácil porque no tendría tentación alguna... pero como ya sabemos, esto no queda aquí y tendrá que elegir a alguna con la que tener su primera cita y quién sabe, con la que puede tener algo más que una amistad.

Raúl ha entrado junto con su pareja, Claudia, con la que ha tenido unos meses de relación abierta y con la que antes de entrar en el concurso se cerraron más que nunca. Y es que cuando ambos disfrutaban de la vida por separado, tenían como norma no contarse si se liaban con otras personas y un día... ocurrió. Desde entonces no han vuelto a abrir su relación y han entrado al concurso para demostrarse todo el amor que sienten el uno por el otro.