¡Rauw Alejandro lo confirma! Él y Rosalía ya no están juntos

MADRID, 27 (CHANCE)

Después de muchas especulaciones y rumores en las últimas horas, la noticia se ha confirmado por uno de los protagonsitas. Esta vez ha sido Rauw Alejandro el que ha hecho pública su ruptura con Rosalí a través de un comunicado en su cuenta de Twitter con el que ha pretendido acabar con todas las incógnitas sobre esta sorprendente ruptura de la que era la pareja del momento."Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza explicando el cantante de 'Todo de ti'."Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" continúa reconociendo dejando claro que no ha habido una tercera persona que haya sido la causante de esta ruptura.Finalmente, el cantante ha querido aprovechar la ocasión para mostrar una vez más el gran respeto que siente por la que ha sido su pareja durante los tres últimos años: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".Refugiado en Puerto Rico donde lo hemos podido ver muy cerca de sus familiares y amigos más cercanos, el cantante ha demostrado que esta ruptura tampoco ha sido fácil para él después de haber formado una de las parejas más seguidas y queridas del panorama internacional.