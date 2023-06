Rauw Alejandro descarta ampliar la familia con Rosalía tras su boda: "Hay que trabajar"

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras su apoteósica llegada a uno de los restaurantes más conocidos de la capital madrileña en un lujoso Ferrari rojo, Rauw Alejandrdo y Bizarrap disfrutan de la gastronomía española en medio de una gran expectación por parte de sus fans. Después de varias horas en el interior del exclusivo restaurante de la ciudad durante las que los fans se fueron acumulando a las puertas, los artistas salían a la calle para mostrar su faceta más cercana y atenta con los seguidores a los que no dudaron en saludar.Inmerso en los preparativos de la que será su gran boda con Rosalía, Rauw confesaba ante los micrófonos que los niños no entrar en sus planes a corto plazo: "Hay que trabajar, hay que trabajar" respondía Alejandro al respecto. Fotografiándose con las personas que espraban su salida, Rauw dejó claro que para él lo más importante son sus seguidores: "Yo los quiero a ellos mucho". Finalmente, el cantante se sube al volante del espectacular Ferrari que tiene aparcado a la salida para esperar en el interior a su compañero y amigo.También muy pendiente de todos sus fans, Bizarrap tan solo tenía buenas palabras para su compañera Shakira cuando le preguntaban por ella: "Shakira es muy amiga mía y la quiero muchísimo". Después del gran éxito de 'Pa' tipos como tú', el cantante no descarta una nueva colaboración con la colombiana: "Seguro que volveremos a trabajar".