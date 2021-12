Razones para usar un acondicionador en tu barba y cabello

MADRID, 18 (CHANCE)

Muchos hombres no los usan y se conforman con un único champú, cuando la función del acondicionador nada tiene que ver, el champú limpia y el acondicionador sella la hidratación de las fibras capilares. Además, los que no necesitan aclarado son muy cómodos cuando no tenemos el tiempo suficiente que dedicarle a nuestra barba o cabello. Su principal ventaja, que en tan solo unos pocos segundos, tanto el cabello como la barba recuperan su estado natural, hidratando y aportando brillo.

Aunque haya pasado noviembre, un mes centrado en la belleza y salud masculina gracias a Movember pero también al Día Internacional del Hombre el pasado día 19, la firma Freak`s Grooming lanzó un nuevo acondicionador perfecto para combinarlo (porque así debe ser) tras el lavado con un champú normal: Leave-in Conditioner.

Para conseguir que nuestra barba o cabello estén siempre hidratados, previniendo que el pelo se seque o se quiebre, no hay nada mejor que echar mano de un buen acondicionador. En el caso de la barba, conviene aplicarlo siempre antes del aceite hidratante, para repararla y evitar enredos: "Lo mejor es poner la cantidad deseada sobre la palma de la mano y aplicar en la barba de manera homogénea, para disfrutar de su efecto reparador y tener la sensación de limpieza al instante" - nos comenta Néstor Alriols, CEO fundador de la firma Freak*s Grooming.

En el caso del cabello, se aplica después del lavado y aclarado, siempre con abundante agua, todavía húmedo o ya seco: "Primero en las puntas, y de ahí vamos extendiendo el producto hacía la raíz, realizando un pequeño masaje para que todos sus ingredientes activos y nutrientes penetren correctamente. En aquellos acondicionadores que no requieran de aclarado, simplemente hay que dejar que actúe el producto unos minutos".

Por qué debemos combinar el acondicionador con el champú

El champú y el acondicionador no son productos que vayan por libre, sino que son complementarios y así debemos usarlos. En el lavado, el champú limpia nuestro cabello de manera profunda, eliminando toda la suciedad, grasa e impurezas. En cambio, el acondicionador hidrata las hebras y ayuda a su elasticidad y brillo. Por tanto, no pueden entenderse el uno sin el otro, pese a que muchos hombre caigan en el error de usar únicamente champú (salvo que sea 2 en 1).

Como novedad este mes de noviembre, la firma cosmética masculina Freak*s Grooming acaba de lanzar un nuevo acondicionador sin aclarado (Leave-in Conditioner) para barba y cabello que facilita el peinado, suaviza y acondiciona. Su fórmula cuenta con ingredientes de origen 100% natural que además de proporcionar el efecto deseado, repara tanto las puntas abiertas como el cabello/barba más castigados. El resultado es instantáneo y su uso puede ser diario o intermitente, aplicado tanto en cabello seco como húmedo. No contiene sulfatos, siliconas, parabenos, PEG's o colores artificiales. Capacidad: 90ml / Precio: 21,95€.