La reacción de Ana María Aldón ante su nueva cita judicial con el diseñador Emilio Salinas

MADRID, 24 (CHANCE)

Después de perder el juicio contra Emilio Salinas - diseñador de su vestido de novia - y ser condenada a pagar 4.800 euros al modisto por haber incumplido el acuerdo al que llegaron para publicitar su nombre como autor del traje con el que se casó con José Ortega Cano en la exclusiva que dio tras el enlace, Ana María Aldón se volverá a ver las caras en los próximos días con Salinas en los tribunales.

Y es que el diseñador ha presentado una querella contra la gaditana por injurias y vulneración al honor que ha sido admitida a trámite y por la que Ana María deberá acudir a declarar el próximo día 30 de noviembre. Sin embargo, la mujer de Ortega Cano no parece preocupada por este nuevo varapalo judicial y sonriendo y gesticulando, asegura irónica: "Oh, me quita el sueño eso". Muy expresiva, y acompañada por el diestro, la exconcursante de "Supervivientes" exclama, quitándole hierro a este nuevo encuentro en los tribunales con Emilio Salinas: "¡Anda que no hay problemas!"

Sin embargo, muy discreta, Ana María prefiere no comentar las informaciones que aseguran que finalmente no ha debutado como colaboradora en "Viva la vida" porque Ortega Cano le ha pedido queno trabaje en televisión porque cree que no es bueno para su familia.