La reacción de Anita Matamoros a las declaraciones de Makoke cuestionando la virilidad de su padre

Anita Matamoros está en el medio de la cruenta guerra mediática que mantienen, desde hace semanas, sus padres en los platós de televisión. Un cruce de declaraciones que en los últimos días han subido de tono con Kiko Matamoros hablando de las múltiples deslealtades que cometió durante su matrimonio con Makoke - de la que ha dicho que en las últimas épocas no le atraía - y que ésta no ha dudado en responder cuestionando la virilidad del que fue su marido con una controvertida cita de Simone de Beauvoir: "Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su propia virilidad".

Anita, completamente al margen de este enfrentamiento entre sus mediáticos padres, sigue sin querer pronunciarse y, muy discreta, guarda silencio ante el último dardo que Makoke ha lanzado a Kiko Matamoros, dándole donde más le duele. La influencer, aunque intenta no tomar partido públicamente, no duda sin embargo en confesar que "me encantaría" que esta guerra acabase en algún momento.