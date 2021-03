La reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de Chabelita en "Sábado Deluxe"

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado sábado Isa Pantoja se sentaba, dos años después de su última entrevista, en el plató de "Sábado Deluxe" y, como no podía ser de otra manera, dejó titulares para el recuerdo que ya han provocado algún tipo de reacción.

Desvelando que llevaba dos semanas sin tener noticias de su madre, Isabel Pantoja, Chabelita aseguró que irá a Cantora en cuanto levanten las restricciones que mantienen a Medina Sidonia - localidad gaditana donde está la finca - a visitar a la tonadillera y sorprendió al confesar que, tal es el el agradecimiento que siente por su madre, que no dudaría en dejarlo todo e irse a vivir con ella a Cantora si se lo pidiera. Algo que, por otra parte, sabe que no va a suceder por la presencia de Agustín Pantoja, con quien no tiene relación, en la vida de la artista.

Unas palabras que han provocado la entrada en directo en el programa de Kiko Rivera para lanzar un mensaje a su hermana y dejarle claro que no debe nada a su madre porque la adoptase, ya que "tu llegada a nuestras vidas fue lo mejor que nos pasó. Nunca pienses que le debes algo a mamá. En tal caso te lo debe ella a tí".

Ahora, gracias a "El programa de Ana Rosa" y a la periodista Marisa Martín Blázquez sabemos qué le ha parecido a Isabel Pantoja la entrevista de Isa y qué piensa la tonadillera de la actitud de Kiko con su hermana. Así, la colabodora ha asegurado, por fuentes cercanas a la artista, que "ella no quería que la niña fuera a la entrevista", sobre la que estaba informada.

"A Pantoja no le gustaron algunas cosas que oyó de Isa, pero sí otras, como que se iría a vivir con ella poniéndola incluso por encima de Asraf", ha asegurado Marisa, añadiendo, además, un auténtico bombazo: "Isabel cree que Kiko de alguna manera está intentado manipular a Isa para distanciarla de ella". "Kiko está intentando contarle versiones a Isa que, de boca de su hermano, las entiende, las cree y le parecen motivos justos, como la herencia para enfadarse y distanciarse de su madre", es lo que fuentes cercanas a Pantoja comentan sobre lo que piensa del comportamiento de Kiko con su hermana.

Por eso, y según Marisa, la tonadillera tiene algo muy claro y ha decidido que, "si Isa va a verla a Cantora le va a contar cómo son las cosas de verdad para que las entienda y se ponga en su lugar".