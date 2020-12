La reacción de Kiko Rivera a las duras críticas de Isabel Pantoja a Irene Rosales

MADRID, 22 (CHANCE)

Un nuevo frente golpea al clan Pantoja. Y es que cuando la guerra fría que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera parecía algo más tranquila y la atención mediática estaba centrada en la salida de Isa Pantoja de "La casa fuerte" y su posible reencuentro con su madre, la felicitación "envenada" de la tonadillera a su nieta Ana por su 5 cumpleaños ha desatado nuevamente la polémica.

Y es que, según apuntan diferentes fuentes, la artista habría mandado a su nieta Ana una nota de audio "culpando", en tono de pena, a Irene Rosales de que no pudiesen celebrar juntas el cumpleaños de la pequeña. Al parecer, la tonadillera culparía a su nuera de su guerra con Kiko y acusaría a la sevillana de estar trabajando en televisión a su costa, y de ser la mano en la sombra que maneja a su hijo en la cruzada que ha emprendido para descubrir la verdad sobre la herencia que le dejó su padre.

Unas durísmas acusaciones por parte de Isabel Pantoja, que Kiko sin embargo se ha tomado sorprendentemte bien. Lejos de estallar a través de sus redes sociales - donde ya aseguró hace dos meses que quien no quería a Irene no le quería a él - el Dj no pierde la calma ni la sonrisa y evita contestar a las provocaciones de su madre.

Centrado en su profesión, y en el nuevo tema que acaba de lanzar, "Cicatriz", Kiko hace suyo el dicho de "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio" y opta por ignorar las duras palabras que Isabel Pantoja ha dicho sobre Irene.