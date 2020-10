La reacción de Marta López a los mensajes de Kiko Matamoros con su ex, Cristina Pujol

MADRID, 23 (CHANCE)

Cristina Pujol, la morena con la que Kiko Matamoros mantuvo una breve relación tras su separación de Makoke, y a la que dejó cuando conoció a Marta López, ha vuelto a la carga. La ex del colaborador ha publicado unos mensajes en los que, supuestamente, éste le decía "acabo con cualquiera" tras conocerse su relación con su actual novia.

Además, según Cristina, el padre de Laura Matamoros y ella se pasaban noches hablando cuando Marta se fue al concurso de Miss España en el verano de 2019.

Ahora, le hemos preguntado a la novia de Kiko qué le parecen los mensajes que ha hecho públicos Cristina Pujol. Marta, muy tranquila, asegura que todo está "muy bien" en su relación con el polémico colaborador y sostiene que "no voy a decir nada" de lo que ha contado la expareja de su actual novio. Sincera, la modelo confiesa con un "qué va" que no le han importado esos mensajes y asegura que "no pienso hablar de ello".

¡No te pierdas su reacción!