Se reanuda el juicio al acusado de dejar morir a su madre tras ser localizado por la Policía

La presidenta del tribunal del jurado dictó orden de búsqueda y detención inmediata al no personarse en la vista

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El hombre acusado de desatender y dejar morir a su madre ha sido localizado tras no personarse a primera hora de este miércoles en la segunda sesión del juicio contra él, y después de que la presidenta del tribunal del jurado que enjuicia estos hechos acordara dictar una orden de búsqueda y detención inmediata contra él, a petición del fiscal y sin oposición de la defensa, que piden 20 y 16 años de prisión, respectivamente.

La sala ha dictado orden prisión para asegurar que el acusado comparezca mañana, hasta que haya sentencia firme.

Así, se ha retomado la vista -que se celebra esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria- con la práctica de la prueba pericial prevista.

El juicio arrancó el lunes con el interrogatorio del procesado -que admitió que se percató del deterioro de su progenitora y la dejó así hasta que falleció, a los 84 años- y la declaración de los testigos -policías que se personaron en el domicilio de Torrelavega tras la muerte de la mujer-.

Los agentes corroboraron el estado de abandono total en que se encontraba la víctima, así como la suciedad y desorden que había en el dormitorio y en el conjunto de la vivienda también.

La vista continúa este miercoles, tras suspenderse durante unas dos horas y media y dictarse la citada orden de búsqueda y captura del procesado, con la comparecencia de los forenses que le reconocieton el martes para determinar su estado de salud mental y si tiene alguna afección que merme sus facultades.

Hoy, la sesión estaba fijada a las 10.00 horas, pero ha comenzado pasadas las 12.30 horas, una vez que la Policía Nacional ha localizado al encausado para que esté presente en su juicio (sin él no se puede celebrar).

Está procesado por tener a su madre en situación de abandono y desatención hasta dejarla morir, extremo que reconoció a preguntas del fiscal, aunque alegó que no tiene "conocimientos médicos".

También indicó a la acusación pública que su progenitora "se movía" o "se levantaba" de la cama para ir al baño, por ejemplo, por lo que no salir de la habitación o no querer ver a nadie "era su decisión". No obstante, admitió que al final su deterioro era tal y estaba tan débil que no se podía levantar de la cama.

La Fiscalía pide para él 20 años de cárcel por homicidio doloso por omisión, mientras que la defensa solicita 16 por el mismo delito, pero sin aplicar la agravante de parentesco.

Este miércoles está previsto, además de la prueba pericial, que las partes expongan sus conclusiones definitivas y hagan sus informes finales, por lo que el jueves se procedería a la deliberación y veredicto del jurado, con lo que quedaría visto para sentencia.