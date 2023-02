Dos recetas únicas de costillas con las que te chuparás hasta los dedos

MADRID, 25 (CHANCE)

No hay nada como disfrutar de un planazo con amigos o familiares y salir a comer fuera de casa para no mancharnos las manos cocinando y disfrutar así de los platos más enrevesados que no comemos habitualmente. Una de las comidas más demandadas para los amantes de la carne suele ser un buen costillar, un plato que puedes degustar de muchas maneras: horneado, a la barbacoa, glaseado, caramelizado... pero no todos los restaurantes arriesgan por crear nuevas recetas para comerlo. ¿Te suena bien la salsa de cerveza Budweiser o salsa BBQ con cacao? A nosotros se nos hace la boca agua.

Foster's Hollywood, la marca de restaurantes líder en comida americana en España y referente en el mundo de las costillas, ha creado dos nuevas recetes de costillas con las que pondremos el grito en el cielo: XXL Beers Ribs con salsa con cerveza Budweiser y T-Rex, con salsa BBQ con cacao. Una verdadera delicia que los fanáticos de la carne aplaudirán.

El costillar es una comida que lleva alimentando a la humanidad desde los tiempos de la prehistoria. Ahora, la cocina evoluciona mucho más rápido y encontramos infinidad de variedades y recetas originales para chuparse los dedos. Sí, porque las costillas se disfrutan -y se saborean- mucho más si las comemos con los dedos que con cuchillo y tenedor. De esta evolución en la cocina Foster's Hollywood sabe mucho o casi todo, por eso ha creado estas dos nuevas recetas que nos harán disfrutar de este plato como nunca antes.

Desde el pasado 22 de febrero se puede disfrutar en sus restaurantes de estas dos recetas únicas. Por un lado tenemos las XXL Beer Ribs, un costillar de cerdo más grande de lo habitual con más carne y más jugoso que se cocina lentamente durante horas, después se ahuma con humo natural y finalmente se termina en la parrilla, caramelizándolo con la salsa -exclusiva- de cerveza Budweiser. Un plato en el que la tradición y autenticidad se unen gracias a la experiencia de 50 años de esta marca de restaurantes junto con la colaboración de este cerveza.

Si en cambio eres más de ternera, Foster's Hollywood te presenta las costillas T-Rex, que se sazonan y cocinan lentamente durante horas mediante un proceso que preserva la totalidad de sabores y aromas, y que hace que queden extremadamente tiernas y jugosas, terminándose de hacer a la parrilla, pintándolas con salsa de barbacoa con cacao. ¿Qué tiene de especial esta salsa exclusiva? que cuenta con una base de barbacoa americana tradicional a la que se le añade cacao en polvo de gran pureza, obteniendo unas costillas con mucho sabor que combina a la perfección con las carnes.

Si eres un verdadero amante de la carne, ahora ya no tienes excusa para quedarte en casa. Envía un mensaje a tu chat de amigos y disfruta de una comida deliciosa con estas dos recetas únicas en todos los Foster's Hollywood de España.