Recién salidos del gym y con sus mascotas. Así votaron Makoke y sus hijos Anita Matamoros y Javier Tudela

De lo más originales, y demostrando que la familia unida jamás será vencida, Makoke, sus hijos Anita Matamoros y Javier Tudela, su nuera Marina Romero e incluso sus mascotas, acudían este martes en tropel a ejercer su derecho al voto en un colegio cercano a su domicilio.

Una aparición que no pasó desapercibida para nadie, puesto que con sus looks como recién salidos del gimnasio, sus dos perros y hasta un patinete eléctrico, era imposible no ver al mediático clan que regaló sonrisas a la par que acaparó miradas indiscretas durante su tranquilo paseo hasta el colegio electoral.

Anita, apurando las horas en España antes de regresar a Milán, donde ha retomado sus estudios de moda, se mostró muy pendiente de su móvil, evitando contarnos cómo está tras su ruptura con David Salvador - del que no ha querido hablar, pidiendo por favor que no le preguntásemos por su él - ni si ha retomado el contacto con su padre, Kiko Matamoros, durante los últimos días.

Muy pendiente de su mascota, Camilo, la influencer nos ha contado que ha aprovechado estos días en Madrid para hacer "muchas cositas", pero que ya tiene ganas de volver a Milán. "Mi vida allí es muy tranquila pero sin parar. Estoy centrada en muchas cosas, los estudios, el deporte y el trabajo, y se agradece", señala, confesando con un tímido "no" que todavía no ha encontrado a ningún italiano que le haya hecho recuperar la ilusión en el amor.

Molesta, Anita tampoco ha querido aclarar la polémica que se ha creado en redes después de que compartiese una historia en Instagram conduciendo sin mascarilla, asegurando que "si me hubiera saltado alguna norma no lo hubiera publicado, evidentemente, y no me voy a para a explicarlo porque es absurdo".

Marina Romero y Javier Tudela, que en los próximos días se convertirán en padres por primera vez, presumieron de complicidad y, mientras la influencer presumía de barriguita con unas mallas y una sudadera, el empresario optaba por pasearse en un original patinete eléctrico con asiento incorporado mientras confesaba que está "mimando" mucho a su chica y, en cuanto tiene un antojo "salgo corriendo a por él".

Makoke, mucho más habladora que sus hijos, se ha pronunciado, tirando de ironía, sobre el fin de la relación de Diego Matamoros y Carla Barber. "Qué ha pasado? Serán los astros", aseguraba sin perder la sonrisa. Sin querer entrar en detalles sobre su propia ruptura con Javier Berrio, con el que llevaba varios meses de relación, la colaboradora confiesa que "todo bien. Es la primavera, que la sangre altera. La sangre se revoluciona", sin dudar en que pronto volverá a enamorarse: "Seguro".

Preguntada por la casualidad de que Kiko Matamoros y Marta López sean los únicos del clan que continúan enamorados después de las rupturas de su hija Anita, de Laura y Diego Matamoros, y de la suya propia, Makoke se ríe asegurando que el de su ex y la joven modelo es "amor verdadero total". "A ver si se casan, tienen un niño y son felices. Yo brindaré por ellos también", confiesa.

Saltando en defensa de su hija Ana, la colaboradora mantiene que respeta las medidas restrictivas del Covid en todo momento: "Estamos siempre muy precavidos de no saltarnos las normas porque sabemos que está todo el mundo muy pendiente de estas cosas y somos los primeros que no queremos saltarnos nada. Anita tiene 20 años es muy mayorcita, sabe lo que tiene que hacer", afirma.