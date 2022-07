Recogidos para surfear la ola de calor

MADRID, 2 (CHANCE)

Que las temperaturas son cada vez más altas para estas fechas es ya un tópico que viene para quedarse. Así que... ¡qué mejor manera de esquivar las olas de calor que surfeándolas con recogidos que combinan comodidad y estilo con tendencia! Y lo mejor es que para lucirlos tampoco te van a robar mucho tiempo. ¿Con cuál te quedas tú?

TRENZAS CON DETALLES

Atrévete a experimentar con uno de los peinados de más tendencia, las trenzas, ¡y decóralas para darles tu personalidad! "Las pincitas se llevan para recoger el pelo de una y mil maneras, pero también nos ayudan a crear un look desenfadado y original, reforzando la imagen del recogido. No se trata de necesitarlas, sino de utilizarlas para decorar y crear un look sorprendente como, por ejemplo, en una trenza tradicional", nos propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

COLETA 'FULL EQUIP'

Brillarás entre las estrellas más brillantes de las noches de verano con este recogido estiloso y glamuroso. "Los looks de los sesenta, tan exagerados, nos inspiran y representan el nuevo glamour. Los recogidos se hacen, a veces, tirantes, pero siempre altos y la coleta se trabaja con ondas glam o bien con las puntas peinadas hacia afuera", comenta Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

COLETAS CON NUDO TUBO

Para los días de trabajo en verano proponemos este look sencillo y elegante de coletas bajas. "El modo de anudarlas, los accesorios que utilizamos, importan, y mucho. Para ser más creativas, podemos recurrir a la tendencia del nudo tubo que se puede crear con el propio pelo o con tiras de cuero que enrollamos por la coleta. Para un acabado perfecto, recurriremos a productos de acabado que nos proporcionarán el brillo y la fijación para un resultado sublime", propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

MOÑOS DESENFADADOS

Ideales tanto para un día de playa, una tarde de helado o una copa en el chiringuito. "Este moño entre romántico y boho es muy sugerente. Para conseguirlo hay que hacer que parezca ligero, dejando algunos mechones sueltos cerca del rostro y la nuca. Para que el pelo no tenga mucho peso, define con productos que no apelmacen", sugiere Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).