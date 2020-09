¿Por qué no recogió Eva González su premio en Vitoria?

MADRID, 11 (CHANCE)

Es una pena que el legado de Rocío Jurado y la carrera profesional de la más grande se vea manchada con las diversas polémicas que tiene Rocío Carrasco con su exmarido y con sus propios hijos, pero lo cierto es que todavía estos temas siguen dando de qué hablar. Una persona que está al lado de Rociíto todas las semanas, Boris Izaguirre, y que tiene muy buena relación con ella, ha hablado para las cámaras de Europa Press sobre estos problemas que azotan la vida de nuestra protagonista.

Muy respetuoso siempre a su amiga y guardando las distancias en estas polémicas, Boris Izaguirre ha explicado cómo ve él la guerra mediática y personal que existe entre Rocío Carrasco y su hija: "Yo no lo sé, este tipo de cosas son problemas de ellas. La verdad es que con Rocío no he hablado de eso, hablo cosas menos dramáticas, creo que no tiene ninguna importancia".

Sobre si el cree que Eva González no recogió su premio en Vitoria por culpa de las desgarradoras declaraciones de Karelys Rodríguez, Boris ha hablado alto y claro: "No creo, realmente las grabaciones de La Voz son muy complicadas y creo que ella realmente está más pendiente de que salga muy bien su programa que de otra cosa".

De esta manera, Boris Izaguirre ha hablado a las cámaras de la prensa siempre con un respeto brutal a estas familias que tanto admira y quiere, pero mostrando su punto de vista más sincero.