¿Reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva? ¡Juan Avellaneda lo tiene claro!

MADRID, 20 (CHANCE)

Mientras Tamara Falcó e Íñigo Onieva guardan silencio sobre su ruptura, las especulaciones acerca de una posible reconciliación en la pareja no dejan de sucederse. Tal y como ha publicado ¡Hola! el empresario no está preparado para deshacerse del anillo de compromiso que le regaló a la Marquesa de Griñón y, como si de un símbolo de su relación se tratase, lo ha entregado a los dueños de la joyería en el que lo compró para que lo transformen y lo hagan más grande y más fuerte.

Un gesto que, se dice, habría ablandado el corazón de la hija de Isabel Preysler, que habría pasado de no querer saber absolutamente nada de su exnovio a retomar tímidamente el contacto telefónico con él, que por su parte está dispuesto a todo para conseguir que la socialité le de una segunda oportunidad.

Una reconciliación que Juan Avellaneda, íntimo amigo de Tamara, no ve posible por el momento: "No tengo ni idea de si han hablado o no, pero yo me acojo a lo que dijo ella en su momento, que no veía esto, yo creo que paró las cosas".

"No tenía ni idea de lo del anillo, estoy flipando, alucinando bastante" ha admitido cuando le hemos preguntado qué le parece que Íñigo vaya a transformar la joya que le regaló a la socialité, a la que el diseñador asegura que ve "bien y feliz". "Lo importante, como dijo Isabel Preysler el otro día, es que ella esté bien. Al final son cosas que nos pueden pasar a todos y la vida continúa" añade

Además, y aunque Juan cree que "en temas de pareja no te puedes meter" él no le daría una nueva oportunidad a Íñigo: "Cada uno que haga lo que quiera y que se espabilen, pero yo no la di. La verdad es que lo tenía bastante claro, no era lo mismo que ella. Mi expareja tenía una relación paralela en EEUU y hay cosas que no perdono y en su momento me destruyó".

Por último, Avellaneda ha vuelto a dar la cara por Tamara por sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad en México. "Si te fijas en el discurso se nota que habla de su pareja, se han malinterpretado. En ningún momento iban para ningún colectivo" asegura, dolido por las críticas que ha recibido de no apoyar al colectivo por defender a su amiga: "Yo hablaré con ella en privado. Es ridículo que la acusen de eso. Ha estado en todas las celebraciones con mi pareja". "Estamos en una época que es bastante complicado, con miedo de hablar abiertamente en cámara porque te cogen un fragmento y ya la has liado, y al final nadie hablará. El problema es cuando empiezas a generar odios y eso me parece terrorífico como mensaje" afirma.